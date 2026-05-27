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Economía

Renfe lanza una campaña para viajar en verano, con precios desde 7 euros en Avlo y desde 15 euros en AVE

Ep
27/05/2026 13:37
Tren de Renfe
EC
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Renfe ha anunciado este miércoles una campaña para viajar en tren este verano, con tarifas que parten de los 7 euros en Avlo y de los 15 euros en AVE.

En concreto, la oferta incluye desplazamientos en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional desde el 22 de junio y hasta el 13 de septiembre de 2026.

Los billetes -que aparecerán con la etiqueta de 'Superprecios', el nombre de la campaña- se pueden comprar entre el 27 de mayo y el 4 de junio de este año en todos los canales de venta de Renfe, informa la empresa en un comunicado.

Además, el operador señala que es posible pasar de la tarifa Básica a un billete Elige -que incluye cambios y anulaciones y es más flexible- por un pago extra de 3 euros o viajar además en espacio Confort por 6 euros más en sus trenes a Francia.

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