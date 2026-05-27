Las hipotecas sobre vivienda crecen un 9% en marzo y suman 21 meses al alza

Una persona consulta la escritura de compraventa de una hipoteca Eduardo Parra (Ep)

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 46.661 en marzo, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 9% más que en el mismo período de 2025, con lo que suma 21 meses al alza.

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de estas operaciones alcanzó los 174.132 euros, lo que supone un aumento del 10,1%.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, subió un 9%.

Este volumen refleja que el mercado sigue atravesando una fase expansiva, aprovechando el dulce momento antes de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés, indicó María Matos, portavoz de Fotocasa.

Primer trimestre

Entre enero y marzo, el número de hipotecas para compra de vivienda aumentó un 9,7% y el capital prestado un 21,5%. En total, se registraron 131.554 operaciones, la cifra más alta desde 2011. Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio en marzo fue del 2,84% y el plazo medio, de 25 años.

Un 36,2% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y un 63,8% a tipo fijo, porcentaje que lleva siete meses por encima del 60%.

“La concesión sigue muy fuerte, si siguiéramos así, volveríamos a cifras de 2010, pero no creemos que se sostenga”, aseguró Ricard Garriga, consejero delegado y cofundador de Trioteca, que apuntó que “la subida del tipo fijo va a frenar parte del crecimiento”, aunque matiza que el impacto será gradual y no implicará un cambio brusco de ciclo.

El tipo de interés medio al inicio fue del 2,86% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo.