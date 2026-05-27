Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Las hipotecas sobre vivienda crecen un 9% en marzo y suman 21 meses al alza

Se prevé un freno en esta tendencia expansiva con la subida de los tipos de interés pero el impacto será gradual

Efe
27/05/2026 22:50
Una persona consulta la escritura de compraventa de una hipoteca
Una persona consulta la escritura de compraventa de una hipoteca
Eduardo Parra (Ep)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 46.661 en marzo, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 9% más que en el mismo período de 2025, con lo que suma 21 meses al alza.

 Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de estas operaciones alcanzó los 174.132 euros, lo que supone un aumento del 10,1%.

 El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, subió un 9%.

 Este volumen refleja que el mercado sigue atravesando una fase expansiva, aprovechando el dulce momento antes de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés, indicó María Matos, portavoz de Fotocasa.

Primer trimestre

Entre enero y marzo, el número de hipotecas para compra de vivienda aumentó un 9,7% y el capital prestado un 21,5%. En total, se registraron 131.554 operaciones, la cifra más alta desde 2011. Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio en marzo fue del 2,84% y el plazo medio, de 25 años.

 Un 36,2% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y un 63,8% a tipo fijo, porcentaje que lleva siete meses por encima del 60%.

 “La concesión sigue muy fuerte, si siguiéramos así, volveríamos a cifras de 2010, pero no creemos que se sostenga”, aseguró Ricard Garriga, consejero delegado y cofundador de Trioteca, que apuntó que “la subida del tipo fijo va a frenar parte del crecimiento”, aunque matiza que el impacto será gradual y no implicará un cambio brusco de ciclo.

 El tipo de interés medio al inicio fue del 2,86% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,83% para las de tipo fijo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una persona consulta la escritura de compraventa de una hipoteca

Las hipotecas sobre vivienda crecen un 9% en marzo y suman 21 meses al alza
EFE
Trump, este miércoles, en una reunión en el Despacho Oval

Trump se opone a que Rusia o China se hagan cargo del uranio enriquecido iraní
EFE
Gazatíes, ayer, en el entierro de Mohamed Odeh

Hamás confirma la muerte del nuevo líder de las Brigadas Al Qasam después de un ataque israelí en Gaza
EFE
Valentín González Formoso y Yoya Neira

La Diputación otorga 60 becas para que jóvenes de la provincia aprendan inglés en Irlanda
Redacción