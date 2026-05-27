Abanca lanza una oferta de recompra de obligaciones por 500 millones de euros

Oficina de Abanca en A Coruña Cedida

Abanca ha invitado a los tenedores de su emisión de obligaciones ordinarias de 500 millones de euros, con vencimiento en septiembre de 2027, a ofrecer dichos títulos para su recompra en efectivo, una operación que está sujeta al desembolso de una nueva emisión por el mismo importe, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El periodo para que los inversores presenten sus ofertas de venta se extiende desde este miércoles, 27 de mayo, hasta las 17.00 horas del próximo 3 de junio de 2026.

El precio de recompra se ha fijado en el 99,35 por ciento del importe nominal de las obligaciones (equivalente a 99.350 euros por cada bloque de 100.000 euros de principal), al que se sumará el pago de los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, prevista para el 9 de junio de 2026.

La aceptación de la recompra por parte de la entidad financiera está condicionada al cumplimiento de la denominada 'condición de nueva financiación'. Esta consiste en el desembolso de una nueva emisión propuesta de obligaciones ordinarias denominadas en euros, por un importe nominal agregado de 500 millones de euros y en denominaciones de 100.000 euros, al amparo de su programa de emisión de obligaciones a medio y largo plazo de hasta 15.000 millones de euros.

Según ha explicado la entidad que preside Juan Carlos Escotet, el objetivo de estas operaciones es optimizar la liquidez de Abanca, el perfil de vencimiento de su deuda y su elegibilidad para los instrumentos MREL (requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisible) además de facilitar liquidez a los actuales tenedores de los títulos.

El anuncio con los resultados de la oferta de recompra está previsto para el próximo 4 de junio de 2026. Para el desarrollo del proceso, Banco Santander actúa como entidad directora única ('sole dealer manager') y Kroll Issuer Services Limited interviene como entidad agente ('tender agent') de la operación.