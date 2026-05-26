Los VII Premios Ardán reconocen a 14 empresas gallegas excelentes y premian la trayectoria de Abanca

Sede operativa de Abanca Javier Alborés

El Auditorio Mar de Vigo de la ciudad olívica celebrará el 4 de junio la gala de entrega de los VII Premios Ardán a la Excelencia Empresarial, que este año reconocerán a 14 empresas gallegas, que han logrado reunir 4 o más indicadores de competitividad y calidad. Asimismo, el Premio Especial a la Trayectoria recae este año en la Corporación Abanca.

Los galardones, impulsados por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, han sido elaborados por la ingeniera, diseñadora y artesana de cerámica Paula Ojea. El evento, para el que ya se han inscrito más de 400 personas, contará con la intervención del profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, y con la actuación de la chelista Margarida Mouriño.

Las empresas que este año recibirán los premios, en la modalidad de excelencia consolidada, son Ceamsa, Cuvida, Hermasa, Optare Solutions, RodaVigo, y Torus Software Solutions. Asimismo, serán reconocidas por su liderazgo emergente Borgwarner Emissions Systems Spain, CZ Vaccines, Grupo Bermúdez & Solution, Ictel Ingenieros, Inasus, Náutico de San Vicente, Quobis Networks y Velneo.

Por otra parte, se otorgará el Premio Especial por su trayectoria a la Corporación Abanca, por su contribución al desarrollo del tejido empresarial.

Estos premios, ha explicado del delegado de Zona Franca, David Regades, no solo sirven para reconocer a las empresas y a sus trabajadores, sino también para "cimentar" el tejido empresarial futuro, y ha subrayado que, en base al cumplimiento de indicadores de excelencia, reflejan que "se puede competir al máximo nivel de Galicia".

Las empresas reconocidas, de diferentes sectores y tamaños, se sitúan entre las mejores por el cumplimiento de criterios de talento, productividad, sostenibilidad, innovación o igualdad de género, entre otros indicadores, según ha explicado Susana Lama, responsable del equipo Ardán de la Zona Franca.

Lama ha recordado que los premios se otorgan a partir de un estudio del desempeño de las empresas, en base al informe anual Ardán, que recoge datos de unas 45.000 empresas. El reconocimiento, por tanto, no es una cuestión subjetiva o de opinión, sino que responde a indicadores objetivos muy exigentes y cada año solo entre el 3 y el 4 % de las empresas logran superar el umbral de los 4 indicadores.