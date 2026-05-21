Renfe supera el millón y medio de viajes en Media Distancia y Cercanías con el 'Abono Único'

Los trenes de Media Distancia concentran la mayor parte de los desplazamientos El Ideal Gallego

Renfe ha superado el millón y medio de viajes en Media Distancia y Cercanías con el 'Abono Único' desde su puesta en marcha el pasado 19 de enero, con un total de 1,56 millones de desplazamientos registrados en los primeros cuatro meses de funcionamiento y con los jóvenes menores de 26 años concentrando dos de cada tres viajes realizados con este título, gracias a la tarifa reducida de 30 euros.

Según han informado en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe, los trenes de Media Distancia concentran la mayor parte de los desplazamientos, con 1,34 millones de viajes, mientras que Cercanías y Rodalies suman más de 221.000 trayectos.

En concreto, el 67,1% de los accesos registrados hasta la fecha en los servicios de Renfe con este abono se han realizado con la modalidad joven, para cuya adquisición es necesario registrarse previamente en la página web del Ministerio de Transportes.

En este sentido, el Ministerio de Transportes ha defendido que el 'Abono Único' representa "una herramienta para mejorar la vida cotidiana de la gente", además de impulsar "una nueva normalidad de transporte más limpia" que permite a los jóvenes moverse sin límites a precios "asequibles".

Por su parte, Renfe ha destacado que esta iniciativa favorece también que las empresas planifiquen la movilidad de sus equipos con "responsabilidad y eficiencia".

De esta forma, el sistema funciona, según han explicado, mediante un código asociado al abono que permite combinar viajes en tren y autobús sin coste adicional. Así, si el usuario adquiere el título en Renfe y posteriormente quiere viajar en autobús, deberá introducir ese mismo código al comprar el trayecto.

Para los viajes en Media Distancia, han señalado, es necesario reservar previamente el billete asociando el código del abono, mientras que en Cercanías y Rodalies puede recargarse en la tarjeta Renfe&Tú en máquinas autoventa o taquillas.

Así, el 'Abono Único' permite viajar de forma "ilimitada" durante 30 días en trenes de Media Distancia, Cercanías y autobuses de todo el territorio nacional mediante un único billete. El precio general es de 60 euros, aunque los menores de 26 años pueden acceder a una tarifa reducida de 30 euros.

El programa, han transmitido desde Renfe, incorpora además medidas antifraude. Entre ellas, el bloqueo del abono si es utilizado por una persona distinta al titular o si no se cancelan reservas con "al menos" 60 minutos de antelación en tres ocasiones.

Asimismo, el 'Abono Único' también podrá bloquearse por acumular más de 20 usos indebidos en los últimos doce meses, lo que implicará la pérdida del derecho a devolución y la imposibilidad de adquirir un nuevo título durante 60 días.