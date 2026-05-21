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Economía

BBVA y Abanca, las mejores empresas para trabajar de España

Ep
21/05/2026 11:40
Sede del BBVA
El Ideal Gallego
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BBVA y Abanca lideran las posiciones como mejores empresas para trabajar en España, según un ranking de 1.000 empresas europeas que ha elaborado el diario financiero británico 'Financial Times'.

Aunque BBVA es la primera empresa española del ranking, en la posición general es el número 20. Por detrás se sitúan Abanca (159), Saica (185), Telefónica (230), Iberdrola (252), Logista (323), Mapfre (387), Mango (388), Amadeus (458), Inditex (473), El Corte Inglés (591), Mercadona (690), Indra (703), Banco Santander (727), NH (786) y Banco Sabadell (853).

"Este reconocimiento refleja el compromiso de BBVA con las personas y con la construcción de un entorno de trabajo que impulsa el desarrollo de los profesionales", ha señalado el responsable global de Talento y Cultura de BBVA, Paul G. Tobin.

Las empresas que figuran en el ranking son aquellas que los trabajadores encuestados recomendarían, ya sea porque están satisfechos con su lugar de trabajo o porque las reconocen como empresas a las que promocionarían a amigos o familia.

En la encuesta solamente califican empresas de más de 500 trabajadores y que tengan una presencia internacional significativa en Europa, ya sea mediante oficinas, oportunidades de empleo o reclutamiento activo en al menos dos países.

El ranking está liderado por la sueca Skanska. Por detrás se sitúan Microsoft, Airbus, Naval Group, Google, Bionorica, Cisco, Frosta, OneAdvanced y ArianeGroup.

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