Vivienda convoca, este jueves, a las Comunidades Autónomas para aprobar el reparto del plan estatal 

Un hombre pasa ante un grupo de viviendas de nueva construcción EFE

El ministerio de Vivienda y Agenda Urbana convocó para este jueves a las comunidades autónomas a la conferencia sectorial para aprobar la distribución de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan.

Galicia dispondrá de 399 millones, según los datos del departamento, lo que supone un aumento de 293 millones.

El plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blinda las viviendas públicas con carácter permanente. Establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

La propuesta del ministerio es mantener los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal, según informaron fuentes del Departamento gubernamental, que confía en llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas que permita desplegar "cuanto antes un plan esencial para resolver el principal problema de la ciudadanía".

El plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones, y Cataluña con 1.015 millones.