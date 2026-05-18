Bizum desplegará de forma gradual desde este lunes el pago en comercios dependiendo de cada banco
Bizum desplegará de forma gradual el pago en comercios físicos desde este lunes en función de las entidades de las que sean clientes los usuarios y comercios.
Este plan implica que no todos los usuarios ni comercios tendrán acceso al pago presencial con Bizum a la vez ni desde el primer día ya que esto dependerá de cada entidad.
El pago presencial con Bizum estará disponible a través de dos canales: las propias aplicaciones de algunos bancos y el monedero Bizum Pay. Cada entidad decidirá a través de qué canal pondrá a disposición de sus clientes la posibilidad de pagar presencialmente con Bizum, ya sea uno de los dos o ambos.
La aplicación comenzará a desplegarse entre "grupos reducidos de usuarios" a partir de hoy. La intención es abrirla al público general próximamente, pero sin fecha establecida.