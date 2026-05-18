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Economía

Bizum desplegará de forma gradual desde este lunes el pago en comercios dependiendo de cada banco

Ep
18/05/2026 09:39
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Bizum desplegará de forma gradual el pago en comercios físicos desde este lunes en función de las entidades de las que sean clientes los usuarios y comercios.

Este plan implica que no todos los usuarios ni comercios tendrán acceso al pago presencial con Bizum a la vez ni desde el primer día ya que esto dependerá de cada entidad.

El pago presencial con Bizum estará disponible a través de dos canales: las propias aplicaciones de algunos bancos y el monedero Bizum Pay. Cada entidad decidirá a través de qué canal pondrá a disposición de sus clientes la posibilidad de pagar presencialmente con Bizum, ya sea uno de los dos o ambos.

La aplicación comenzará a desplegarse entre "grupos reducidos de usuarios" a partir de hoy. La intención es abrirla al público general próximamente, pero sin fecha establecida.

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