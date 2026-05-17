Hortalizas, legumbres verdes, huevos, pescado y carne disparan sus precios en el último año

Vista del expositor de una frutería EFE

Las hortalizas cultivadas por su fruto, las legumbres verdes, los huevos y el pescado y la carne se encuentran entre los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España en el último año (desde abril de 2025 a abril de 2026), con alzas que, en algunos casos, superan los dos dígitos.

En concreto, según los últimos datos del IPC de abril publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras) se han encarecido un 23% en el último año, mientras que las legumbres verdes (judías y guisantes verdes, habas, tirabeques, pochas frescas, soja fresca, brotes de soja o alfalfa) han subido de precio un 17,5%.

Por su parte, los huevos son hoy un 14,7% más caros que en abril de 2025; el pescado fresco, refrigerado o congelado, se ha incrementado un 8,7% y los despojos comestibles( hígados, mollejas, riñones, sesos, criadillas) han elevado sus precios un 8,6% en el último año.

Destacan también las subidas de precios de los preparados de marisco (+6,7%); los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), que se han encarecido un 6,6% en el último año, y la carne fresca (+5,1%).

Así lo reflejan los últimos datos de las distintas subclases del IPC, que han sufrido algunas modificaciones desde enero de este año por los cambios metodológicos operados en este indicador.

En el otro extremo, entre los pocos productos alimenticios que se han abaratado el último año destacan las frutas tropicales (aguacates, plátanos, bananas, piñas, mangos, papayas, chirimoyas, dátiles e higos), que han bajado de precio un 20,4%; los aceites vegetales (-5,9%); otras frutas frescas (melones, sandías, kiwis, uvas, granadas, caquis), que se han abaratado un 5,4%; las patatas y otros tubérculos (-2,9%); el azúcar de caña y de remolacha (-2,5%); cereales (-1,8%), y macarrones, tallarines, cuscús y pastas alimenticias similares (-1,5%). En los cuatro primeros meses del año, los alimentos que más se han encarecido han sido las hortalizas cultivadas por su fruto (+24,8%), las legumbres verdes (+17,5%), el vino de uva (+5,6%), los preparados de marisco (+4,2%), otras hortalizas (ajo, cebolla, cebollinos, cebolletas, jengibre, zanahoria, remolacha, rábano, rabanitos, chirivías, nabo, puerro y todo tipo de setas, níscalos y champiñones), que se han encarecido un 4,1%, y frutas tropicales y bajas frescas (fresas, fresones, frambuesas, arándanos, moras y grosellas), que han subido en ambos casos un 4%.