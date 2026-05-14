Zara se convierte en la marca más valiosa del mundo en 2026

Zara en A Coruña Quintana

Zara, el buque insignia del Grupo Inditex, se ha convertido en la marca de moda más valiosa del mundo en 2026 tras superar a la firma de marca deportiva Nike, según la última edición del ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Una clasificación a nivel global que presenta novedades, ya que este año el liderazgo del 'Top 100' cambia y Google recupera el número uno por primera vez desde 2018 gracias a un crecimiento del 57%, poniendo fin al reinado de cuatro años consecutivos de Apple. El ascenso de Google se ha construido en torno a la integración de Gemini en todos los productos existentes, la introducción de funciones de agente en el buscador y la inversión continua en centros de datos.

De esta forma, el valor conjunto de las 100 marcas más valiosas del mundo en 2026 ha alcanzado la cifra récord de 11.186.964,85 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% más que el año pasado.

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En este contexto, ya son cuatro las marcas que superan el billón de dólares como son Google, que lidera el ránking con una valoración de 1.268.553,7 millones de euros, seguida por Apple, Microsoft y Amazon.

Un ranking donde la española Zara se ha coronado este año como la marca de moda más valiosa del mundo tras sobrepasar a Nike al registrar un crecimiento del 18%, hasta superar los 37.585,82 millones de euros de valor de marca y situarse en el puesto 66 frente al 69 de la multinacional estadounidense, en lo que es un ejemplo de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA.

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De esta forma, las marcas europeas aumentaron su valor de marca en torno al 14% en el ranking Global Top 100 de Kantar BrandZ, un crecimiento menor que el de las marcas norteamericanas. En un contexto de mercado complejo, las únicas marcas europeas que han caído este año son las marcas de lujo Louis Vuitton y Chanel, mientras que Hermès se sitúa primera de la categoría lujo con un crecimiento del 3%, fruto de su compromiso por comprender distintos perfiles de consumidor, como lo demuestra la incorporación de la diseñadora Grace Wales Bonner.

La apuesta por la Inteligencia Artificial (IA) queda patente en esta edición, ya que entre las incorporaciones destacadas figuran Claude, que debuta en el 'Top 100' global en el puesto 27, con un valor de marca de 82.493,92 millones de euros, mientras que ChatGPT registró el mayor aumento anual de valor de marca, con una subida del 285%. La única marca en la historia que registró un incremento mayor en el 'Top 100' fue Blackberry, que se disparó un 390% en 2008.