Galicia registra una subida de 1.800% en las reservas anticipadas en restaurantes para el 12 de agosto

A Coruña,el día en el que el sol estuvo a la misma altura que estará el día del eclipse Quintana

Las reservas en restaurantes se disparan un 880% a falta de tres meses para el eclipse solar en las zonas de mayor visibilidad de España, según los datos ofrecidos por CoverManager, el sistema de gestión de reservas y eventos en España.

En concreto, las reservas para el 12 de agosto ya superan en un 13% a las del miércoles previo a nivel nacional, con un incremento del 5,5% en el número total de comensales, mientras que el canal de reserva 'online' alcanza el 71% frente al 65% habitual en fechas comparables, reflejando una planificación más anticipada y digitalizada.

Además, el tamaño medio de los grupos se dispara hasta los 5,49 comensales por reserva, muy por encima de la media del sector (3,2), evidenciando el carácter social y experiencial del evento.

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De esta forma, el crecimiento se concentra de forma destacada en las comunidades por donde pasará la franja de totalidad del eclipse, siendo Galicia la región más destacada, que multiplica las reservas anticipadas por 19, al registrar un incremento del 1.800% respecto a la semana previa.

Otras regiones

En Castilla y León, el crecimiento alcanza el 1.150%, impulsado especialmente por provincias clave en la ruta del eclipse como son León, Burgos y Palencia, mientras que Islas Baleares registra un incremento del 460%; Aragón duplica su volumen (+100%), con Zaragoza y Huesca como principales motores, alcanzando una media del incremento de las reservas que alcanza el 880% en estas cuatro comunidades autónomas.

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A nivel más específico, el fenómeno se traduce en crecimientos especialmente intensos en destinos como León (+928,6%), Ibiza (+565,5%), Zaragoza (+283,6%), Burgos (+195%), Asturias (+128,9%) y Mallorca (+6,7%), evidenciando cómo en ciudades de interior como León o Burgos, donde la reserva suele realizarse con pocos días de antelación, el evento está adelantando la decisión de consumo varios meses.