Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Trump habla con Von der Leyen y le da hasta el 4 de julio para cumplir el acuerdo comercial pactado en julio de 2025

El mandatario advierte a la Comisión Europea que si no lo cumplen sus aranceles "se dispararán" 

Efe
07/05/2026 22:06
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
620 X 50 LICEO LAPAZ

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló por teléfono este jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que le dio de plazo hasta el próximo 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado.

"Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé concederle plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país; de lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

El próximo 4 de julio Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su declaración de independencia.

Úrsula von der LeyenREMITIDA / HANDOUT por DATI BENDOFotografÃ­a remitida a medios de comunicaciÃ³n exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma02/03/2026

Von der Leyen responde a las amenazas de aranceles de Trump: "Un acuerdo es un acuerdo"

Más información

Trump aseguró en el mensaje que ha estado "esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial" que ambas partes acordaron durante una visita del republicano a Escocia el verano pasado.

En julio de 2025 Trump y Von der Leyen cerraron un pacto, el llamado acuerdo de Turnberry, que redefine el marco arancelario y por el que Estados Unidos fija un techo arancelario del 15% para la gran mayoría de los productos europeos, incluyendo automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera, y la UE, a cambio, elimina la mayoría de los aranceles que aún aplicaba a productos industriales estadounidenses.

La Comisión Europea desmiente a Trump y advierte de sus "opciones" para protegerse ante nuevos aranceles

Más información

Uno de los últimos movimientos de la Casa Blanca sobre la cuestión arancelaria llegó el pasado 1 de mayo, cuando Trump anunció que "la próxima semana" incrementaría al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la UE.

Lo justificó argumentando que Bruselas "no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado", por lo que la conversación de este jueves entre Trump y Von der Leyen aparentemente aporta calma a la relación transatlántica.

El mandatario estadounidense, que calificó como "excelente" la conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, explicó que además de la cuestión sobre los aranceles, abordaron otros temas como el hecho de que Washington y Bruselas están "totalmente unidos en que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear".

"Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas", concluyó Trump.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Gullón y Barcones, durante su comparecencia de este jueves

El Gobierno garantiza que no habrá “posibilidad de contacto” en la evacuación
EFE
Dos educadoras, durante la protesta de este jueves en Toledo

Las educadoras de cero a tres años se movilizan por toda España y denuncian: “Somos escuelas, no guarderías”
Agencias
Schiphol (Netherlands), 07/05/2026.- Medical staff with ambulances at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, 07 May 2026. The second medical evacuation plane with a sick person on board the cruise ship MV Hondius was en route to the Netherlands. The 56-year-old man may be infected with the hantavirus. According to the World Health Organization (WHO), three suspected hantavirus case patients have been evacuated from the Dutch cruise ship MV Hondius, anchored off the coast of Cape Verde, and are on their way to receive medical care in The Netherlands in coordination with WHO. (Cabo Verde, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/MICHEL VAN BERGEN

Aviones de Estados Unidos, España y Reino Unido trasladarán el domingo a sus ciudadanos del 'MV Hondius'
EFE
A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, este xoves co bastón de mando da cidade

Candia devolve a Alcaldía de Lugo ao PP despois de 27 anos
EP