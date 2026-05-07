Trump habla con Von der Leyen y le da hasta el 4 de julio para cumplir el acuerdo comercial pactado en julio de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló por teléfono este jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que le dio de plazo hasta el próximo 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado.

"Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé concederle plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país; de lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

El próximo 4 de julio Estados Unidos celebra el 250 aniversario de su declaración de independencia.

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Trump aseguró en el mensaje que ha estado "esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial" que ambas partes acordaron durante una visita del republicano a Escocia el verano pasado.

En julio de 2025 Trump y Von der Leyen cerraron un pacto, el llamado acuerdo de Turnberry, que redefine el marco arancelario y por el que Estados Unidos fija un techo arancelario del 15% para la gran mayoría de los productos europeos, incluyendo automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera, y la UE, a cambio, elimina la mayoría de los aranceles que aún aplicaba a productos industriales estadounidenses.

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Uno de los últimos movimientos de la Casa Blanca sobre la cuestión arancelaria llegó el pasado 1 de mayo, cuando Trump anunció que "la próxima semana" incrementaría al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la UE.

Lo justificó argumentando que Bruselas "no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado", por lo que la conversación de este jueves entre Trump y Von der Leyen aparentemente aporta calma a la relación transatlántica.

El mandatario estadounidense, que calificó como "excelente" la conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, explicó que además de la cuestión sobre los aranceles, abordaron otros temas como el hecho de que Washington y Bruselas están "totalmente unidos en que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear".

"Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas", concluyó Trump.