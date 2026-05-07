La vivienda registra nuevo máximo hasta marzo tras subir un 9%

Cientos de personas participan en una protesta por la vivenda Kai Försterling / EFE

El precio medio por metro cuadrado de la vivienda subió un 8,9% en el primer trimestre en tasa interanual y un 3,5% en tasa trimestral, hasta los 2.429 euros por metro cuadrado, registrando otro máximo histórico, según la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del Colegio de Registradores.

Por su lado, el número de compraventas de vivienda ha registrado un leve descenso del 1,9% en tasa interanual, hasta las 701.828 operaciones, mientras que el descenso trimestral fue del 0,1%, con 178.096 operaciones en los primeros tres meses del año, todavía en niveles máximos desde el tercer trimestre de 2007.

La vivienda nueva presenta un incremento trimestral del 7,2%, con 39.473 compraventas, mientras que la vivienda usada alcanza las 138.623 compraventas, con un descenso trimestral del 2%. En diez comunidades autónomas, así como en treinta provincias, se han registrado descensos trimestrales en el número de compraventas.

Por tipología de vivienda, la vivienda usada ha registrado un encarecimiento trimestral del 2,2%, hasta los 2.366 euros por metro cuadrado, y la vivienda nueva del 6,2%, situándose en los 2.655 euros por metro cuadrado, de nuevo máximos históricos en ambas modalidades de vivienda.

Por territorios, las comunidades autónomas con mayores precios medios han sido Comunidad de Madrid, con 4.407 euros por metro cuadrado, Islas Baleares (4.173 euros), País Vasco (3.474 euros) y Cataluña (2.852 euros).

Por provincias, las que han estado encabezadas por Madrid (4.407 euros), Islas Baleares (4.173 euros), Guipúzcoa (3.889 euros), Vizcaya (3.512 euros) y Málaga (3.339 euros).

En cuanto a las capitales de provincia, los mayores precios se han alcanzado en San Sebastián (6.154 euros), Madrid (5.428 euros), Barcelona (4.922 euros), Palma (4.202 euros) y Bilbao (3.685 euros).

El número de hipotecas sobre vivienda registradas en el primer trimestre ha crecido un 15,2% en tasa interanual, hasta las 513.092 hipotecas sobre vivienda.