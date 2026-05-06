Galicia registra el mejor abril de la serie histórica en paro y afiliaciones

Los secretarios de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, y de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ayer, durante la presentación de los datos de paro registrado y de afiliación Javier lizón (efe)

Galicia registró en abril el paro más bajo de la serie histórica tras descender un 2,07% respecto a marzo, hasta los 112.293 desempleados (2.377 menos), así como un récord de afiliaciones para abril desde que hay registros, con 1.103.820 cotizantes (7.944 más tras subir 0,72%).

Así se refleja en los datos divulgados ayer por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, animados por la hostelería con el tirón de la Semana Santa.

Por primera vez

En comparación con abril de 2025, los parados descendieron un 2,81%, con 3.252 desempleados menos, y los afiliados se incrementaron en 16.386 personas (1,51% más). España sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez y el paro bajó en 62.668 personas hasta situarse por debajo de los 2,4 millones por primera vez.

Galicia fue la séptima comunidad donde más se redujo el desempleo en términos absolutos, después de Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

El desempleo cayó en todas las provincias gallegas: el 2,38% en Lugo (276 desempleados menos), el 2,13% en Pontevedra (932 menos), el 2% en A Coruña (901 menos) y el 1,89% en Ourense (268 menos). Las mujeres representaron el 58,4% del total de parados gallegos y los menores de 25 años, el 4,4%.

En todos los sectores económicos bajó el paro: servicios (-1.764), industria (-162), construcción (-153) y agricultura (-63), y también se redujo el colectivo de personas en paro que no tenían empleo anterior (-235).

Contratos

En Galicia se firmaron 57.854 contratos el mes pasado, un 0,84% más que en marzo y un 12,64% más que un año atrás. Solo el 32,9% fueron indefinidos, por debajo del 43,2% del conjunto de España.

Un total de 63.020 personas cobraban prestaciones por desempleo en Galicia en marzo (el dato más reciente que divulga el Ministerio de Trabajo), con una cuantía media de 997,9 euros en el caso de las contributivas y un desembolso total de 100 millones de euros para las arcas del país.

En cuanto a los afiliados, 882.068 personas estaban inscritas en el régimen general de la Seguridad Social, dentro del que se incluyen el agrario (6.328) y el del hogar (21.707). Además, otras 204.229 personas estaban inscritas en el régimen de autónomos y 17.523 en el del mar.

En el conjunto del Estado, en términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en abril. Lo hizo en 11.256 personas respecto al mes anterior. Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro bajó en abril en 28 ocasiones y subió en tres. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 282.891 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2017, cuando disminuyó en 129.281 parados.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 155.674 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 91.206 mujeres (-6%) y una caída del desempleo masculino de 64.631 varones (-6,5%). 