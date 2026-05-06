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Economía

Bimbo prepara un nuevo ERE para 86 empleados, que afectará al centro de A Coruña

El secretario general de CC.OO. en la empresa, David García Hermana, dijo que "nada hacía esperar esta medida"

Europa Press
06/05/2026 19:08
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Uno de los productos de la panificadora con sede en España
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Bimbo ultima un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España por causas organizativas que afectaría a cerca de 86 trabajadores en España, según ha informado CC.OO. en un comunicado.

En concreto, este nuevo ajuste de plantilla, el cuarto de la multinacional en seis años, afecta a la logística de los centros de trabajo de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia.

Empresa y sindicatos constituyeron ayer la mesa negociadora de este ERE y ahora tienen un mes para alcanzar un acuerdo. CC.OO. ha denunciado que Bimbo Donuts Iberia sigue desmantelando su red de distribución y ventas, ya que desde 2019 ha presentado cuatro expedientes de regulación de empleo de ámbito nacional sobre sus centros logísticos. Los últimos afectados son los de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia, mientras que hace unos años también cerró Bilbao y Zaragoza, tras poner sobre la mesa otros dos ajustes de ámbito local.

Nestlé España anuncia un ERE "para un máximo de 301 trabajadores"

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El secretario general de CC.OO. en Bimbo, David García Hermana, ha reconocido que "nada hacía esperar esta medida" sobre todo después de que en abril, empresa y sindicatos firmaran un nuevo convenio colectivo y ni siquiera haya dado tiempo a pagar los atrasos y a actualizar los nuevos valores a las tablas salariales. "Esto roza la mala fe", ha lamentado García Hermana, antes de recordar que la "falta de sensibilidad" de la panificadora vuelve a quedar patente.

El sindicato ha advertido de que las "decisiones por cuentagotas" adoptadas por la empresa generan una "incertidumbre inasumible" para los trabajadores y ha señalado que esta situación ha generado un "clima laboral de mucha tensión y pone a la empresa a las puertas de un conflicto".

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