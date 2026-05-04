El precio del barril de petróleo Brent sube casi un 6% y toca los 115 dólares

Planta de extracción de petróleo Archivo El Ideal Gallego

El barril de petróleo Brent para entrega en julio se disparó este lunes el 5,82% en el mercado de futuros de Londres, por encima de los 114 dólares, ante las nuevas tensiones surgidas entre Estados Unidos (EEUU) e Irán sobre el estrecho de Ormuz.

A las 18.30 hora española y según datos de Bloomberg, el petróleo de referencia en Europa subió el 5,82%, hasta 114,47 dólares, aunque minutos previos llegó a tocar los 115,3 dólares. El Brent comenzó a subir con fuerza después de que un ataque con drones lanzado desde Irán provocara un “gran incendio” en una zona industrial de Emiratos Arabes Unidos.

Además, EEUU inició ayer la operación denominada ‘Proyecto Libertad’ destinada a liberar las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

La operación, anunciada el pasado fin de semana por el presidente de EEUU, Donald Trump, fue rechazada por Teherán, que advirtió de que cualquier buque debe coordinarse con sus autoridades para “garantizar su seguridad”. Según Trump, esta misión movilizará más de un centenar de aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares.

También el gas natural

el barril del petróleo intermedio de Texas, de referencia en EEUU, subió el 3,56%, hasta los 105,57 dólares.

El gas natural de referencia en Europa también subió hasta los 48,97 euros el megavatio hora, un 6,19% más que al cierre del pasado viernes.

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, afirmó que ve con “preocupación” la posible escasez de queroseno, especialmente por el impacto que tendría en el sector turístico, y pidió estudiar “ya” medidas para hacer frente a esta posibilidad antes de que se materialice.

“Lo vemos, por supuesto, con preocupación. Pero creemos que hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir señales de escasez”, expresó en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo).

Cuerpo subrayó que España tiene “un punto adicional de tranquilidad” con respecto al suministro de queroseno porque está entre los países de la UE menos dependientes de su importación gracias a una “gran capacidad de refino” y de sustituirlo por otros combustibles.

Cuerpo reconoce su “preocupación” por la posible escasez de queroseno y pide estudiar “ya” medidas

A su juicio, no hay que descartar “ninguna posible medida encima de la mesa”, entre las que citó aquellas que están recogidas en la normativa comunitaria. “Son todo medidas, grados de flexibilidad que podemos poner sobre la mesa y pensar para tener esta visión más de coordinación que nos permita anticipar posibles problemas en los meses de verano”, expresó. Además, los ministros del Eurogrupo instaron ayer a EEUU a respetar el acuerdo comercial alcanzado el pasado verano y a no subir al 25% los aranceles a los coches y camiones europeos, aunque insistieron en que la UE se reserva su derecho a responder si Trump cumple su amenaza. El último giro del presidente estadounidense se coló en la agenda de esta reunión y todos los ministros preguntados por esta cuestión destacaron que la UE está dando los pasos necesarios para aplicar cuanto antes el acuerdo frente a la posición de Trump, que acusó al bloque de incumplir su parte. l