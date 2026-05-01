Sánchez destaca los avances y derechos para los trabajadores con récord de empleo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en una sesión de control EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que ha sido compatible con unos niveles de creación de empleo récord.

"Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano", ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica al de hace tan solo una década.

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"Hemos avanzado mucho subiendo el SMI, reduciendo la temporalidad, con la reforma laboral, protegiendo el empleo, impulsando la corresponsabilidad entre hombres y mujeres", añade.

Y destaca también el avance que supone la regularización de personas migrantes, "una medida de justicia para garantizar derechos, también obligaciones y acabar con la explotación laboral".

"Y mientras algunos anuncian el apocalipsis (...) La realidad es tozuda, es bien clara, hay más empleo y más derechos que nunca. Este Primero de Mayo celebramos todo lo logrado y renovamos un compromiso y es seguir avanzando para que trabajar signifique vivir con dignidad", concluye Sánchez.

Los sindicatos salen este viernes a la calles en toda España en el Día Internacional del Trabajo, en el que la manifestación central se celebra en Málaga, para reclamar mejores salarios, servicios públicos, una vivienda digna y asequible, y la paz en el mundo.