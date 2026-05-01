Feijóo ataca al Gobierno el 1 de mayo: "El trabajo ha de servir para vivir no sólo pagar"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno del Congreso EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

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En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes" criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

Y ha criticado que el Gobierno socialista haya convertido el trabajo "en una carrera de obstáculos", al subir los costes, los impuestos y las cuotas.

España necesita un cambio -ha dicho- "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar".