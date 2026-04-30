Adolfo Domínguez aumentó su beneficio un 81 %, hasta 1,64 millones de euros

Rubén Martín (i), Adriana Domínguez (c) y Patricia Alonso, directora Transformación Digital y Experiencia del Cliente de Adolfo Domínguez EFE

Adolfo Domínguez registró un beneficio neto de 1,64 millones de euros en el ejercicio fiscal 2024/25 (marzo 2024 - febrero 2025), un 81 % más que el anterior, después de conseguir el margen bruto más elevado sobre sus ventas de los últimos 14 años.

La compañía, que suma cuatro ejercicios consecutivos en positivo, ha detallado este jueves en un comunicado que tuvo un margen bruto de 82 millones, un 59 % sobre sus ventas, tres puntos porcentuales por encima del ejercicio pasado.

En concreto, las ventas ascendieron a 139 millones de euros, después de incrementarse en un 2 % respecto al ejercicio anterior.

La evolución positiva responde "al avance de la firma en rentabilidad y generación de caja en el espacio premium del sector", ha señalado Adolfo Domínguez, que registró un beneficio operativo bruto (ebitda) de 21 millones de euros, un 24 % más.

"Hemos tenido una buena respuesta de nuestros clientes, tanto en las colecciones de hombre y mujer, como de complementos, y un buen resultado en el reposicionamiento de las tiendas", ha explicado el director financiero de la marca, Rubén Martín.

Adolfo Domínguez ha terminado el ejercicio con 379 puntos de venta en 54 países y un 43 % de su facturación fuera de España, dos puntos porcentuales más que en el ejercicio anterior.

Durante los últimos 12 meses abrió 13 nuevas tiendas, todas ellas fuera de España: Argentina, Andorra, Líbano, Georgia, México, Paraguay, Turquía y República Dominicana.

El incremento global de las ventas comparables, teniendo en cuenta el mismo número de tiendas que en el ejercicio anterior y a tipo de cambio constante, fue del 3,5 %.

Por mercados, las ventas comparables aumentaron un 5,6 % en Japón, un 1,1 % en Europa, un 9,4 % en México, y un 17,5 % en el resto de los países con presencia de la firma.

Uno de los canales de venta más rentables fue el comercio electrónico, que creció un 6,2 % y representa un 15 % de la facturación total de la empresa.

Los clientes de 25 a 34 años son los que más han aumentado en el último año.

La plantilla media de la compañía es de 996 profesionales, de los que un 74 % están en España. El 62,5 % de la alta dirección de la firma y el 43 % del consejo de administración son mujeres.

El consejo de administración aprobó el miércoles las cuentas que deberán ser refrendadas por la junta de accionistas, convocada para el 3 de junio.