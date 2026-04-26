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Economía

Los contribuyentes podrán pedir cita desde el miércoles para la atención telefónica de la Renta

El plan 'Le llamamos' de confección de declaraciones por teléfono es la vía principal de asistencia personalizada al contribuyente

Europa Press
26/04/2026 17:16
Oficina de la Agencia Tributaria durante una campaña de la Declaración de la Renta
Oficina de la Agencia Tributaria durante una campaña de la Declaración de la Renta
Europa Press
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Los contribuyentes podrán empezar a solicitar desde el próximo miércoles, 29 de abril, su cita previa para la atención telefónica de la declaración de la Renta correspondiente al año 2025, aunque será el día 6 de mayo cuando la Agencia Tributaria comenzará a asistir a los ciudadanos a través del plan 'Le llamamos'.

Además de la atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones -plan 'Le llamamos'-, la Agencia Tributaria pondrá en marcha el 6 de mayo el plan especial de asistencia en pequeños municipios, también con solicitud de cita a partir del 29 de abril.

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Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

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En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.

Plan 'Le llamamos'

El plan 'Le llamamos' de confección de declaraciones por teléfono mantendrá la capacidad y calendario de los últimos años. El pasado ejercicio permitió confeccionar 1.188.000 declaraciones y siguió siendo la vía principal de asistencia personalizada al contribuyente.

Por esta vía, los contribuyentes que requieran asistencia personalizada vuelven a contar con una potente alternativa a la asistencia presencial en oficinas, pudiendo acelerar la presentación y, con ello, la eventual devolución que corresponda.

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Una vez que el contribuyente pide cita -se recomienda la solicitud por internet o mediante servicio automático en el 91 535 73 26- y elige horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada de la Agencia Tributaria. En favor de la propia agilidad del servicio, resulta muy conveniente que el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración cuando le llame la Agencia.

Atención presencial el 1 de junio 

La atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la App con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

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