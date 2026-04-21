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Economía

Nestlé España anuncia un ERE "para un máximo de 301 trabajadores"

Un centro de la empresa en Galicia está entre los afectados

Europa Press
21/04/2026 16:13
La empresa está dispuesta a explorar medidas que minimicen el impacto 
 Archivo El Ideal Gallego 
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Nestlé España anunció este martes a los trabajadores la intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para "un máximo de 301" trabajadores de oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y algunos centros de producción, que enmarca en su plan de "transformación operativa". Entre los afectados está el centro que tiene la empresa en Pontecesures (Pontevedra).

El objetivo es "adaptar la estructura de la compañía en España al contexto de mercado para asegurar la viabilidad del negocio y generar valor a largo plazo", informa en un comunicado.

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La dirección, que aseguró que su voluntad es afrontar este procedimiento bajo los principios de "transparencia y respeto", detalló que los despidos afectarán a los centros de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

La empresa, con 4.158 trabajadores, explicó que esta medida "responde a la evolución del sector" del gran consumo, que ha sufrido un aumento de los costes operativos, además de cambios de hábitos de consumo y el avance de la marca de distribución, lo que conduce a la automatización y digitalización de procesos.

"Interlocución honesta" con los sindicatos

Nestlé ha tomado esta decisión tras "un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes".

El proceso se hará con una "interlocución honesta" con los sindicatos, para explorar medidas que minimicen el impacto en el empleo y ofrecer el apoyo y acompañamiento necesarios a los profesionales afectados

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