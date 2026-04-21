El Senado insta al Gobierno a modernizar los viajes de turismo del Imserso

Un hombre contempla la playa de la Malvarrosa en Valencia EFE

El Senado aprobó este martes en la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una moción del PP, a la que se ha incorporado una enmienda del PSOE, por la que instan al Gobierno a modernizar el programa de viajes de turismo del Imserso mediante un aumento del presupuesto y del número de plazas, junto con una actualización de precios, entre otras medidas.

El texto, que se aprobó con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, critica un desequilibrio entre oferta y demanda, ya que la inscripción de personas en los últimos años ha superado los cuatro millones, mientras que "el presupuesto y el número de plazas ofertadas se han mantenido prácticamente estancados".

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Además, el PP denunció que, en un contexto de incremento sostenido de los costes operativos del sector turístico, el aumento de los costes laborales, energéticos, de alimentación y de mantenimiento de las instalaciones ha tensionado de "manera significativa" la prestación del servicio.

También hizo alusión a las demandas de distintas organizaciones empresariales y representantes del sector, ya que, según la formación popular, han advertido reiteradamente que, con las tarifas actuales, la pernoctación del programa del Imserso resulta "poco o nada rentable", llegando en muchos casos a situarse el coste real de generar una plaza por encima de los ingresos percibidos por cada usuario.

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Junto a las medidas ya mencionadas para reforzar el programa de turismo del Imserso, la moción del PP incluye el impulso de la colaboración con las comunidades autónomas y el sector turístico y la creación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas, con informes públicos periódicos sobre el impacto social, económico y territorial del programa.

Por ello, desde el PP insta al Gobierno a presentar, en el plazo máximo de seis meses, un plan de reforma integral del programa del Imserso, que haya sido elaborado en conjunto con usuarios, destinos participantes y sector turístico.

Precisamente, la enmienda del PSOE llama a perseguir las distintas medidas propuestas por el PP pero no así la del último punto mencionado, en relación a presentar un plan de reforma en un espacio de medio año.