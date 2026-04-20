Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

La vivienda es el problema que más preocupa a los españoles según el Barómetro del CIS

La encuesta también revela un aumento de la inquietud por la inmigración y la inseguridad

Europa Press
20/04/2026 16:21
La vivienda continúa como el primer problema nacional
Archivo El Ideal Gallego 
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La vivienda continúa como primer problema nacional en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril, donde es citada en un 41,3% de cuestionarios, si bien se anota 2,2 puntos menos que el mes anterior, coincidiendo con la aprobación de decreto ley que prorroga los contratos de alquiler que concluyan antes de que termine 2027. 

La misma encuesta refleja una subida de la inquietud por la inmigración en vísperas de la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes decretada por el Gobierno y también sube la que despierta la inseguridad ciudadana, si bien ésta queda fuera del 'top ten' de problemas nacionales. 

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el Plan de Vivienda hasta 2030

Más información

En concreto, la inmigración figura en el estudio como cuarto problema, con un 15,5%, un punto más que en barómetro de marzo. La crisis económica, que cosecha un incremento de 2,5 puntos, se mantiene en segunda posición, con un 24,9%, y la mala calidad de empleo, cuya percepción como un problema también aumenta, pasa del 18,3% de marzo a un 19,2% y marca récord. 

La quinta inquietud nacional es el paro, que sube 1,2 puntos y se coloca con un 15,8% de respuestas, seguido de los problemas políticos, que caen ligeramente hasta el 13,9%, y la sanidad, que está en séptima posición con un 12,8 frente al 11,6% de marzo. 

El 'top ten' se completa con el Gobierno y los partidos, que reciben 4,1 puntos menos de menciones y se quedan en el 11,3%; el mal comportamiento de los políticos, que también baja del 10,9% al 9,6%, y los problemas relacionados con la juventud, en la décima plaza, con un 9%, un puntos menos.

Sube la inquietud por la corrupción 

El trabajo de campo de este estudio se hizo coincidiendo con el arranque de los juicios por el caso de las mascarillas, que sienta en el banquillo al exministro socialista José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, y el del caso Kitchen por el que se juzga a la cúpula de Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy. En este contexto, se incrementan las menciones a la corrupción y el fraude, que en la undécima plaza, recaban un 8,9%, cuatro décimas más que en marzo. 

Los extremismos, con un 8,6%, aparecen en la décimo segunda plaza y la inseguridad ciudadana ocupa la décimo tercera, con un 8,5% -2,8 puntos más que en marzo-, pero sin llegar a su récord de los últimos años, el 8,8% de noviembre de 2022. 

Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña en Castilla y León

Sánchez reitera que "España va como nunca" y asegura que merece la pena seguir "hasta 2027 y más allá"

Más información

La lista de problemas que más afectan personalmente a las personas entrevistas por el CIS, la encabeza la crisis económica, con un 38,8%, seguida de la vivienda (25,6%), la sanidad (19,5%), la calidad del empleo (16,7%) y la inseguridad ciudadana (10,1%). 

La situación económica del país es mala o muy mala para el 52,8%, frente al 38,1% que la elogia. Respecto a las finanzas personales, casi el 25% admite que le va mal económicamente, mientras que el 65% tiene la cuentas saneadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump ve "altamente improbable" que se prorrogue el alto el fuego
Europa Press
El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez

La acusación popular pide más de 20 años de cárcel para Begoña Gómez
EFE
El biólogo marino Robert Marc Lehmann (d) examinó a la ballena el pasado marzo cuando estaba varada en las aguas del mar Báltico, cerca del puerto de Niendorf

La ballena jorobada varada en la costa alemana del mar Báltico vuelve a nadar tras liberarse
EFE
MIÑO - RUTA DO PINCHO

Gran acollida da primeira Ruta do Pincho Mariñeiro de Miño, con máis de 3.500 pinchos vendidos
Redacción