Endesa ejercerá acciones legales para recuperar los daños causados por el apagón
Endesa ejercerá acciones legales para recuperar los daños causados por el apagón peninsular del 28 de abril de 2025, según ha avanzado este lunes el consejero delegado de la energética, José Bogas, en la comisión del Congreso que investiga el 'cero eléctrico'.
A preguntas de la diputada del PP Elvira Rodríguez, Bogas también ha desvelado que Endesa ha enviado una carta de protesta a la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e), pues el informe de su panel de expertos se emitió "en conflicto de interés clarísimo" ya que Red Eléctrica forma parte de la asociación.
"Uno de los miembros que podía hablar, influir, decir, estaba interesado, pero las reglas o lo que fuera eran así", ha proseguido, en alusión al operador del sistema.
En su opinión, Red Eléctrica "ciertamente" intervino en este trabajo, "no tergiversando nada, pero sí focalizando algunas cosas y otras no", ha contestado Bogas.
En esta línea, ha relatado que no se pueden presentar alegaciones contra este informe, pero sí que han enviado una carta de protesta a Entso-e por las "carencias" del documento.