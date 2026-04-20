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Economía

El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el Plan de Vivienda hasta 2030

Agencias
20/04/2026 13:12
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez,
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El Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que triplica la inversión hasta los 7.000 millones de euros y blinda la protección permanente de las viviendas financiadas con recursos estatales.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el primero dictado al amparo de la Ley de Vivienda, incluye entre sus principales líneas de financiación ayudas a los jóvenes, al aumento de la oferta, la rehabilitación, el alquiler, la compra, la accesibilidad o la regeneración urbana y rural.

Este plan fue avanzado por el Ejecutivo en la pasada Conferencia de Presidentes de junio de 2025 en base a tres pilares: blindar el parque protegido, lograr corresponsabilidad con las comunidades autónomas para triplicar la financiación e implantar un sistema único de información y gestión de datos.

Aunque el Ejecutivo esperaba aprobarlo este trimestre ya explicaba que el texto ha ido evolucionado con las incorporaciones que han hecho las comunidades autónomas y que se han introducido mejoras al mismo, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reiterado en numerosas ocasiones que esperaba contar con el consenso de todas las comunidades autónomas.

El Gobierno destinará el 40 % de la dotación final del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a la construcción y adquisición de vivienda e incluye entre sus principales líneas de financiación ayudas a jóvenes, al aumento de la oferta, la rehabilitación, el alquiler, la compra, la accesibilidad o la regeneración urbana y rural.

Se contemplan ayudas para reformas estructurales de los edificios, para hacer las viviendas más accesibles y eficientes energéticamente: ayudas para actuaciones estructurales, hasta 8.000 euros por viviendas; ayudas de accesibilidad, hasta 13.000 euros por vivienda; o ayudas para la rehabilitación energética, hasta 20.500 euros por vivienda, en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste.

También se incorporan ayudas adicionales de hasta 30.000 euros para la rehabilitación de viviendas ubicadas en cascos históricos o con protección patrimonial.

El Plan recoge ayudas al alquiler para la emancipación de los jóvenes que fijan una cuantía máxima de 300 euros en el caso del alquiler de una vivienda habitual y de 200 euros para el de una habitación, ambas con el límite de hasta el 60 % de la renta o precio mensual a pagar.

Recoge más vivienda social y asequible, ayudas a la regeneración y renovación urbana y rural, ayudas a la rehabilitación integral de edificios de viviendas o de viviendas vacías que se vayan a destinar al alquiler social o asequible o impulsar la emancipación de jóvenes de hasta 35 años.

También se crean ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes que podrán destinarse a la venta, ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías con ayudas de hasta 35.000 euros si después se pone en alquiler residencial (mínimo 5 años) a un precio asequible.

Asimismo, ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes.

Los propietarios que cedan a su comunidad autónoma una propiedad para que la pongan en alquiler asequible durante 7 años recibirán una compensación económica por esta cesión.

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