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Economía

Europa puede sufrir escasez de combustible para aviones en seis semanas

La advertencia hecha por la Agencia Internacional de Energía dependerá de lo que se pueda importar de otros mercados

Europa Press
16/04/2026 18:53
Los aviones podrían quedarse en tierra por el conflicto Irán-Estados Unidos
Archivo El Ideal Gallego
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La Agencia Internacional de Energía advirtió de que "varios países europeos" podrían empezar a sufrir escasez de combustible para aviones en "las próximas seis semanas", dependiendo de la cantidad que puedan importar de los mercados internacionales para sustituir el suministro perdido procedente de Oriente Próximo.

La agencia indica en un comunicado que, anteriormente, el suministro por parte de la región asiática representaba el 75% de las importaciones netas de combustible para aviones del continente europeo.

La preocupación por la escasez de combustible va en aumento a medida que las aerolíneas entran en la temporada alta de verano y crece la incertidumbre sobre el fin del conflicto en Oriente, junto con el consiguiente incremento del precio del queroseno.

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Este martes, la Comisión Europea afirmó que no hay indicios que apunten a un problema actual de escasez de combustible en la Unión Europea, tampoco en el sector aéreo, si bien asumió que las aerolíneas podrían enfrentarse a falta de combustible "en un futuro próximo" si persiste la crisis en Oriente Próximo que mantiene cerrado el paso comercial por el estrecho de Ormuz.

El sector aéreo europeo, a través del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), advirtió la semana pasada en una carta a Bruselas del riesgo de escasez de queroseno en el plazo de "tres semanas", en el caso de que no se resolviera la crisis en Oriente Próximo.

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De hecho, ya hay aerolíneas que están tomando medidas para paliar los efectos del conflicto militar, como es el caso de Lufthansa, que informó este jueves del cierre de su filial CityLine, junto con la retirada de seis aviones, entre otras acciones.

Además, KLM operará 160 vuelos menos en mayo desde y hacia el aeropuerto de Schipol, en Ámsterdam. Por su parte, la española Volotea ha aplicado un recargo máximo de 14 euros por persona y vuelo para "garantizar la estabilidad operativa, minimizando el impacto en un entorno global en constante evolución".

Ayer, Ryanair consideró probable que las aerolíneas repercutan el aumento de los costes de combustible en tarifas más caras para la temporada de verano.

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