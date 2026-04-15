España y otros diez países piden una "rápida" resolución al conflicto en Irán para mitigar efectos económicos
Llaman a todos los países a evitar medidas proteccionistas
Los ministros de Finanzas de España, el Reino Unido, Australia, Japón, Suecia, los Países Bajos, Finlandia, Noruega, la República de Irlanda, Polonia y Nueva Zelanda reclaman una resolución negociada "rápida y duradera" del conflicto en Oriente Medio y hacen un llamamiento al restablecimiento de un tránsito "libre y seguro" por el estrecho de Ormuz.
En un comunicado conjunto publicado este miércoles, los ministros celebraron el reciente anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, y hacen un llamamiento a todas las partes para que lo respeten plenamente.
"Las últimas semanas han traído consigo una pérdida inaceptable de vidas y una perturbación significativa de la economía mundial y los mercados financieros, y el alto el fuego será crucial para proteger a la población civil y la seguridad de la región", señalan en el comunicado conjunto.
Los once países piden además el restablecimiento del tránsito libre y seguro por el estrecho de Ormuz, que mitigue los efectos sobre el crecimiento, los precios de la energía y el nivel de vida, en particular para los más vulnerables.
Según han advertido, la reanudación de las hostilidades, la ampliación del conflicto o la persistencia de las perturbaciones en el estrecho de Ormuz supondrían graves riesgos adicionales para la seguridad energética mundial, las cadenas de suministro y la estabilidad económica y financiera.
Incluso con una resolución duradera del conflicto, los firmantes prevén que los efectos sobre el crecimiento, la inflación y los mercados persistan en el tiempo. Por ello, se comprometen a gestionar la respuesta económica y la recuperación de esta crisis de manera coordinada, responsable y "sensible" a la evolución de la situación.
Además, refirman su compromiso con un comercio de productos energéticos abierto y basado en normas, y hacen un llamamiento a todos los países para que eviten las medidas proteccionistas, incluidos los controles injustificados a la exportación, el acaparamiento de existencias y otras barreras comerciales en las cadenas de suministro de hidrocarburos y otras cadenas afectadas por la crisis.