España y otros diez países piden una "rápida" resolución al conflicto en Irán para mitigar efectos económicos

Un barco turco pasa por el estrecho de Ormuz EFE

Los ministros de Finanzas de España, el Reino Unido, Australia, Japón, Suecia, los Países Bajos, Finlandia, Noruega, la República de Irlanda, Polonia y Nueva Zelanda reclaman una resolución negociada "rápida y duradera" del conflicto en Oriente Medio y hacen un llamamiento al restablecimiento de un tránsito "libre y seguro" por el estrecho de Ormuz.

En un comunicado conjunto publicado este miércoles, los ministros celebraron el reciente anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán, y hacen un llamamiento a todas las partes para que lo respeten plenamente.

"Las últimas semanas han traído consigo una pérdida inaceptable de vidas y una perturbación significativa de la economía mundial y los mercados financieros, y el alto el fuego será crucial para proteger a la población civil y la seguridad de la región", señalan en el comunicado conjunto.

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Los once países piden además el restablecimiento del tránsito libre y seguro por el estrecho de Ormuz, que mitigue los efectos sobre el crecimiento, los precios de la energía y el nivel de vida, en particular para los más vulnerables.

Según han advertido, la reanudación de las hostilidades, la ampliación del conflicto o la persistencia de las perturbaciones en el estrecho de Ormuz supondrían graves riesgos adicionales para la seguridad energética mundial, las cadenas de suministro y la estabilidad económica y financiera.

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Incluso con una resolución duradera del conflicto, los firmantes prevén que los efectos sobre el crecimiento, la inflación y los mercados persistan en el tiempo. Por ello, se comprometen a gestionar la respuesta económica y la recuperación de esta crisis de manera coordinada, responsable y "sensible" a la evolución de la situación.

Además, refirman su compromiso con un comercio de productos energéticos abierto y basado en normas, y hacen un llamamiento a todos los países para que eviten las medidas proteccionistas, incluidos los controles injustificados a la exportación, el acaparamiento de existencias y otras barreras comerciales en las cadenas de suministro de hidrocarburos y otras cadenas afectadas por la crisis.