El FMI pide evitar rebajas de impuestos a la energía y centrarse en medidas a largo plazo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) halertó a los gobiernos nacionales de que implementar medidas para topar rápidamente los precios de la energía, como rebajas de impuestos, subsidios o controles de precios, puede poner en aprietos el equilibrio fiscal a largo plazo.

"Si bien la intención detrás de estas medidas puede ser buena, ya que buscan proteger a la población del impacto, tales acciones indiscriminadas no serán toleradas. Solo prolongamos el sufrimiento causado por los altos precios", dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de las reuniones de primavera del organismo internacional.

Tras las perspectivas adelantadas de una escalada de la deuda pública mundial hasta el 100% del PIB para 2029, el FMI ha instado a los países a mantener un política fiscal fiable.

"Por lo tanto, para mantener la credibilidad de su política fiscal, los responsables políticos deben encontrar un equilibrio cuidadoso entre salvaguardar la sostenibilidad fiscal y proteger a los más afectados y con menor capacidad de respuesta", ha indicado Georgieva.

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Aunque la presidenta del Fondo celebró que muchos países no hayan apostado por este tipo de medidas, por otro lado, lamentó que otros estados estén implementado "controles a la exportación o recortes de impuestos generalizados".

Ante esta situación, pidió poner el foco en el largo plazo y tener en cuenta otros aspectos que también afectan a las economía mundial como la geopolítica, el comercio, la tecnología, la demografía o el clima.

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"Los responsables políticos deberán llevar a cabo reformas estructurales para impulsar la productividad y el crecimiento. Una economía sólida es el mejor amortiguador. Y una vez que pase este impacto, entonces debemos recuperar el margen de maniobra en materia de políticas", argumentó Kristalina Georgieva.

Algunos países europeos, entre los que figuran España o Alemania, han incluido rebajas de impuestos entre sus medidas para paliar los efectos provocados por el conflicto de Irán. Por otro lado, el Gobierno francés calificó estos recortes de tasas como "medidas fáciles que no funcionan".