Las fragancias que enfrentan a Estée Lauder con Jo Malone y Zara

Uno de los perfumes de Zara realizados en colaboración con la perfumista Jo Malone Inditex

El gigante de la moda Inditex mantiene, a través de Zara, una colaboración de fragancias con la perfumista Jo Malone CBE (siglas que significan Comendador de la Orden del Imperio Británico), fundadora de Jo Loves, y autora de reconocidos perfumes. En el último mes, esta relación se ha visto salpicada por una demanda legal que ha captado la atención del sector.

El gigante estadounidense de cosméticos Estée Lauder ha presentado acciones legales contra la perfumista, su nueva línea de fragancias y la filial de Inditex en el Reino Unido por utilizar su nombre. El uso de la marca Jo Malone en el empaque de Zara es el motivo de la demanda.

Malone vendió su enseña de perfume y cedió los derechos del nombre a Estée Lauder en 1999 y renunció como directora creativa en 2006. Por contrato, se le impuso una cláusula restrictiva de no competencia durante cinco años y se le prohibió utilizar el nombre Jo Malone con propósitos comerciales.

En 2011, después de que la cláusula expirase, la británica creó la firma de perfume Jo Loves, con la que lanzó una colaboración de fragancias en cuestión con la cadena de moda Zara el año pasado, que aparece anunciada con el siguiente mensaje: “En colaboración con la perfumista Ms. Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves”, tal y como figura en su web.

Reacciones

Este litigio ha provocado que la perfumista haya publicado un vídeo en redes sociales en el que explica su versión. “Me llamo Jo Malone. Soy la persona, la creadora de fragancias, la empresaria, la superviviente de cáncer, la persona”, comienza su intervención. A lo que añade que no imaginó tener esta demanda. “Jamás esperé recibir una demanda ante el Tribunal Superior con mi nombre”, aseguró.

La relación entre esta perfumista y Zara comenzó hace siete años. Ahora vive su momento más complicado. “Se pusieron en contacto conmigo, no con una empresa, ni con una marca, ni con un logotipo. Se pusieron en contacto conmigo, Jo Malone, la persona, y me preguntaron si estaría dispuesta a colaborar con ellos y crear fragancias exquisitas”, afirma.

La versión de Estée Lauder difiere y denuncia que se le infringe un daño a su marca. Un portavoz de la compañía declaró en el periódico estadounidense ‘Financial Times’ que la compañía había invertido sustancialmente en la marca durante los últimos 25 años para expandirla.

“Cuando la Sra. Jo Malone vendió la marca a The Estée Lauder Companies en 1999, aceptó términos contractuales claros que incluían abstenerse de usar el nombre Jo Malone en ciertos contextos comerciales, incluida la comercialización de fragancias. Ella recibió una compensación en virtud de este acuerdo y, durante muchos años, cumplió con sus términos. El uso que la Sra. Malone hace del nombre Jo Malone en relación con sus recientes proyectos comerciales va más allá de dicho acuerdo legal y menoscaba el valor de marca único de Jo Malone London”, alerta la demandante.

El portavoz de la compañía que interpuso la demanda también aseguró que respetan “el derecho de la Sra. Malone a buscar nuevas oportunidades”, pero avisó de que “las obligaciones contractuales legalmente vinculantes” no pueden ignorarse”. “Y cuando se incumplen dichos términos, protegeremos la marca en la que hemos invertido a lo largo de décadas”, afirmó.