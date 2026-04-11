Mitos sobre la declaración de la renta que vuelven cada año

Declaración de la renta Info Veritas

Seguro que más de una vez has escuchado que si tienes más de un pagador, pagarás más IRPF o que tienes que declarar los bizums realizados a tus amigos o familiares. La campaña de la renta del año 2025 arrancó el pasado 8 de abril y con ella volvieron algunos mitos relacionados con este trámite.

Con motivo de la campaña de la renta, desmontamos estas y otras leyendas urbanas que reaparecen cada ejercicio y que pueden afectar al bolsillo de los contribuyentes.

¿Dos pagadores significa pagar más?

Este es uno de los mitos más extendidos sobre la declaración de la renta, pero tener dos pagadores o más no significa pagar más. No es que se paguen más impuestos cuando se reciben ingresos de dos o más pagadores, que pagues más o menos dependerá de tus ingresos y las retenciones que esos pagadores te hayan aplicado durante el ejercicio fiscal. Es decir, al hacer la declaración, Hacienda suma los ingresos de los dos pagadores. Por tanto, pagas los mismos impuestos que alguien que ganó lo mismo y que trabajó en una sola empresa, la diferencia es que a esa persona se lo quitaron mes a mes de la nómina.

Desde la página web de CaixaBank explican que “la razón por la que hay dos límites diferentes tiene más que ver con las previsiones de IRPF que realizan esos pagadores cuando aplican las retencionesa sus empleados.” ¿Esto que significa? Que alguno de los pagadores desconozca la existencia del primero y te aplique una retención mínima, por lo que al hacer la declaración de la renta te tocará pagar lo que no te han retenido en la nómina. “Ese desfase deberá cuadrarse en la siguiente declaración de la rentay es la razón por la que muchas declaraciones con dos o más pagadores tienen resultado positivo o, como se dice comúnmente, “salen a pagar”, señalan desde CaixaBank.

Si tengo dos pagadores estoy obligado a hacer la declaración de la renta

Otro mito extendido es que si un contribuyente tiene dos pagadores tiene que hacer la declaración de la renta de manera obligatoria. Esto también es falso. Lo que sí es cierto es que tener dos pagadores te obliga a declarar con ingresos más bajos. Para la campaña de la renta 2025 (que se presenta en 2026), según recoge el manual de la Agencia Tributaria, tienes que declarar de manera obligatoria con dos pagadores si cobras 15.876 € anuales, siempre que el segundo pagador (y los siguientes) te hayan pagado más de 1.500 € en total. En el caso de un solo pagador, la cifra asciende a 22.000 euros.Si presento la renta un ejercicio, tendré que hacerlo siempre

El hecho de presentar la declaración de la renta un año no te obliga a presentarla en los ejercicios siguientes. La obligación de declarar se determina año tras año en función de tus ingresos de ese ejercicio fiscal concreto, una cifra que puede variar cada año en función de tus circunstancias, se indica en la página web de Bankinter.

Si estoy en paro, no tengo que realizar la declaración de la renta

Falso.El paro no está exento de tributar en la declaración de la renta. A ojos de Hacienda, el paro es lo mismo que el salario. Por tanto, su trato fiscal es idéntico y debe declararse del mismo modo.

Lo que ocurre es que, si se percibe el paro durante todo el año, es poco común alcanzar el mínimo de ingresos que obliga a declarar. Sin embargo, el escenario cambia si la persona ha trabajado y cobrado el paro en el mismo ejercicio; al haber dos pagadores, el umbral de obligación desciende. En cualquier caso, siempre es recomendable revisar el borrador, ya que muchas veces el resultado sale a devolver.

Tengo que declarar los bizum que he realizado

No, los bizums entre amigos y familiares no tributan. “Solo deben declararse los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España. Quedan así excluidos los cobros entre particulares”, informan desde Hacienda.

El foco está puesto en los pagos entre autónomos o empresarios, pero no en el bote del regalo para un familiar o en la cena de Navidad de los amigos. Por tanto, sí tributan trabajos como dar clases particulares, vender productos artesanales o alquilar tu vivienda, puesto que Hacienda considera que se trata de una actividad económica.

Si cobras el salario mínimo no tienes que declarar

Verdad a medias. Si cobras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la respuesta corta es que, en la mayoría de los casos, no estarás obligado a presentar la declaración, explican en esta nota de prensa elaborada desde la Moncloa. Así lo recoge también el manual de la Declaración de la Renta. ¿Por qué hay tanta confusión con este tema? Sencillamente porque el SMI de 2026 (17.094€) superaba el antiguo límite libre de impuesto. Sin embargo, se ha ajustado la ley para subir el umbral de exención al mismo ritmo que el salario mínimo, asegurando que el aumento llegue íntegro al bolsillo del trabajador.

Eso sí, hay un límite adicional. Para no estar obligado, tus ingresos deben proceder del trabajo. Si tienes «otras rentas» (capital mobiliario, inmobiliario o ganancias patrimoniales) que superen los 6.500 euros, la exención del SMI no se aplica de la misma forma.