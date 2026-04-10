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Economía

Galicia suma 105.128 declaraciones de la renta presentadas y 4,5 millones devueltos en dos días

Efe
10/04/2026 13:20
Oficina de la Agencia Tributaria durante una campaña de la Declaración de la Renta
Oficina de la Agencia Tributaria durante una campaña de la Declaración de la Renta
Europa Press
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La campaña de la renta en Galicia suma 105.128 declaraciones presentadas y 4,5 millones de euros devueltos en los dos primeros días.

La campaña empezó el pasado miércoles con una con novedades como una deducción para las rentas del trabajo inferiores a 18.276 euros y un tipo más alto para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros.

En los dos primeros días de la campaña, la Agencia Tributaria sumó 105.128 declaraciones presentadas, un 8,65 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Ya son 221.530 las personas que han obtenido su número de referencia (9,58 % más) y 232.422 las que han entrado en la renta web (un 15,95 % de crecimiento).

Entre las declaraciones presentadas, 92.873 son a devolver (7,63 % más), con un importe de 70 millones de euros (un 7,55 % de aumento).

Oficina de la Agencia Tributaria durante una campaña de la Declaración de la Renta

La Campaña de la Renta empieza este miércoles con la presentación de las declaraciones por internet

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Entre estas, están ya abonadas 9.583 declaraciones (14,56 % más), con un importe de 4,5 millones de euros (23,94 % de subida).

Se han presentado también 7.349 rentas a pagar (8,63 % más), con 6,9 millones de euros (40,03 % de crecimiento) que deben ser abonados a la Agencia Tributaria, según informa este organismo en un comunicado.

La Agencia Tributaria prevé que en Galicia aumenten las declaraciones un 2,1 % hasta las 1.533.529 en el plazo abierto hasta finales de junio, de las que 485.008 serán positivas, 910.378 tendrán devoluciones y 138.143 serán negativas.

Está prevista la devolución de 691 millones de euros y el ingreso de 1.420 millones, con un resultado neto de 729 millones.

Por provincias, A Coruña tendrá 656.265 declaraciones, con 301 millones a devolver y 707 a ingresar.

Lugo acumulará 184.904, con devoluciones por 75 millones e ingresos por 174.

Ourense se quedará en 167.573 declaraciones, que tendrán 61 millones a devolver y 141 a ingresar.

Pontevedra alcanzará las 524.787 declaraciones, con 398 millones de euros a ingresar y 254 millones a devolver.

En cuanto a las declaraciones de patrimonio, está previsto un aumento de un 3,6 hasta las 9.763, con 142 millones de euros a pagar. 

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