Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

El PP pregunta a Óscar Puente en el Congreso si piensa dimitir tras el último informe de Adamuz

Vox también insiste en pedir el "cese inmediato" del ministro de Transportes

Europa Press
10/04/2026 16:17
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El PP aprovechará la sesión de control al Gobierno de la próxima semana en el Congreso para preguntar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, si piensa dimitir tras conocerse el último informe de la Guardia Civil sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, en la que fallecieron 46 personas.

El informe de la benemérita presentado al Tribunal de Instancia de Montoro, Córdoba, confirmó la rotura de la vía que provocó el fatal desenlace 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con un tren Alvia que iba en la vía contigua, causando además del fallecimiento de 46 personas más de 120 heridos.

Restos del tren Alvia siniestrado en el choque contra un Iryo en Adamuz el pasado enero

Entre el descarrilamiento y el choque de trenes en Adamuz pasaron 15 segundos

Más información

En este escenario, el PP pedirá explicaciones a Óscar Puente y el diputado Eduardo Carazo le preguntará directamente "cuándo piensa asumir su responsabilidad y dimitir", según consta en el borrador de preguntas, mociones e interpelaciones del próximo Pleno.

¿Ha cumplido sus obligaciones?

Además de esa pregunta, el diputado Elías Bendodo preguntará a Puente si cree que ha cumplido sus obligaciones como ministro de Transportes, mientras que la diputada Miriam Guardiola se dirigirá al responsable de Transportes para preguntar si los españoles tienen un servicio ferroviario "a la altura de los impuestos que pagan".

Además de estas preguntas orales, el PP también defenderá una iniciativa en la sesión plenaria con la que pide habilitar, con carácter provisional y excepcional, un puente aéreo con precio tasado para garantizar una alternativa viable y asequible de conexión con Málaga por la interrupción de la alta velocidad entre Madrid y la provincia andaluza.

La jueza detecta 42 metros de vía retirada de Adamuz sin permiso

Más información

Por último, Vox también llevará al Pleno una moción consecuencia de interpelación en la que insiste en pedir el "cese inmediato" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por su "incapacidad para garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria, su falta de reacción ante deficiencias previamente señaladas y el "grave deterioro" de la confianza de los usuarios".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pleno de la Diputación de A Coruña

La Diputación de A Coruña impulsa una iniciativa para promover la memoria democrática en las aulas
Europa Press
Un cliente toma algo este viernes en una terraza de María Pita

El rechazo a la normativa de terrazas de A Coruña provoca un aluvión de alegaciones
Guillermo Parga
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado

El PP pregunta a Óscar Puente en el Congreso si piensa dimitir tras el último informe de Adamuz
Europa Press
March 13, 2026, Taichung, Taiwan: A magnified image of a map through a handheld magnifying glass depicts the Persian Gulf, Iran, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman.Europa Press/Contacto/Andre M. Chang13/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Al menos nueve buques cruzaron el estrecho de Ormuz este jueves
EFE