El paro desciende en 1.388 personas en marzo en Galicia, un 1,2%

Un camarero atiende una terraza en la jornada de aye EFE

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.388 personas en marzo en Galicia en relación al mes anterior (-1,2%), hasta situar el total en 114.670 desempleados, según datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con hace un año, el dato de parados en la comunidad gallega es un 3,76% inferior, ya que hay 4.485 personas menos en situación de desempleo.

En el conjunto estatal, el desempleo descendió en 22.934 personas en marzo respecto a febrero (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, terminando el mes con 2,4 millones de parados.

Por provincias, el paro bajó en Galicia en todas, salvo en Ourense, que experimentó un leve repunte del 0,16%, con 22 parados más, hasta 14.194. En Pontevedra disminuyó un 1,54%, hasta 43.718 (-682) y en A Coruña un 1,21%, hasta 45.151 (-552). Por último, en Lugo el descenso fue del 1,49%, hasta 11.607 (-176).

Por actividades también se redujo en todas, excepto en el colectivo sin empleo anterior, que sumó 76 parados. La caída se concentró en los servicios (-1.136), aunque bajó asimismo en construcción (-240), en industria (-75) y en agricultura (-13).

Por su parte, la demanda de empleo se situó en 196.363 personas, de ellas 40.441 ocupadas y 29.831 que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo. Los 126.091 demandantes sin ocupación son 1.107 menos que en el mes anterior (-0,87%).

Por su parte, la Seguridad Social ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de la Semana Santa. El aumento del empleo el mes pasado es el mayor en un mes de marzo de toda la historia y sitúa el número de afiliados medios en cifra récord para este mes, con 21.882.147 cotizantes, aunque por momentos llegó a sobrepasar los 22 millones. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 21,9 millones de personas.

Récord a la baja

El conselleiro de Emprego, José González, destacó que la comunidad redujo el desempleo en casi 4.500 personas en relación al que había hace un año. En cuanto a cotizantes, su departamento resaltó que Galicia tiene 16.479 más que en marzo de 2025 y añade, en relación a los colectivos prioritarios, que tanto en el caso de mujeres como en el de parados de larga duración se da la cifra más baja para un mes de marzo de toda la serie, que comienza en mayo de 2005.

En este contexto, González señala que la tendencia “continúa siendo positiva de cara a consolidar un mercado laboral gallego más dinámico”. 