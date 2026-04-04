El turismo nacional y extranjero dejó en España 175.000 millones en 2025, un 5,2 % más

Varios turistas durante esta Semana Santa en Benidorm EFE

España cerró 2025 con un gasto directo total en el interior del país procedente del turismo nacional y extranjero de 175.034 millones de euros, un 5,2 % más que un año antes, movido sobre todo por las entradas de los viajeros de otros países, que coparon el 77 % del gasto total.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el gasto del turismo internacional y de los turistas nacionales en España de 2025 arrojan una foto que ya se está haciendo habitual, con el sector en máximos históricos, apoyado sobre todo en la fortaleza de la demanda exterior.

Estas cifras son la suma del gasto directo de los extranjeros y los nacionales en las rúbricas de turismo, pero a ello hay que añadir una parte de lo que pagan los españoles aquí para sus viajes al extranjero, como la compra de billetes de avión.

El primer sector de la economía española (pesaba un 12,6 % a cierre de 2024, últimos datos del INE) vive sobre todo del turismo internacional, que se dejó el año pasado 134.743 euros, casi un 7 % más que el anterior.

La subida se debe en parte al aumento de los precios, que induce el aumento del gasto medio por turista, pero también al mayor número de entradas (96,8 millones, el 3,25 %).

La tónica es la misma prácticamente desde el fin de la pandemia: el gasto crece muy por encima de lo que lo hacen las llegadas de turistas, lo que quiere decir que vienen viajeros de mayor poder adquisitivo.

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Los agentes del sector, entre ellos los hoteleros y la alianza turística Exceltur, destacan, además, que desde entonces se ha producido una mejora de la oferta, un reposicionamiento, hacía establecimientos de mayor categoría.

Baja el ritmo en los nacionales

La curva del turismo nacional que se mueve por España fue mucho más discreta, con un gasto de 40.291 millones en todo 2025, casi en los mismos niveles de un año antes (un recorte del 0,3 % sobre los 40.420 millones de 2024).

Lo que sí experimentó un crecimiento más vigoroso fue el turismo español hacia el extranjero, con un alza del 8 %, hasta 23.561 millones de euros.

Aunque en número de viajes los desplazamientos a otros países apenas representan el 13 % del total de los que hicieron los españoles en 2025, en volumen de gasto la tasa sube hasta el 37 %.

El gasto medio diario de los turistas internacionales se situó al cierre de 2025 en 195 euros, 4,9 % más, mientras que los nacionales se dejaron una media de 81 euros por día (5,6 % más).

Los extranjeros gastan casi 1.400 euros por viaje

La cifra de gasto por viaje de los extranjeros alcanzó a cierre de 2025 los 1.392 euros, un 3,5 % más que un año antes, aunque el crecimiento de esta tasa es menor que en los dos años anteriores. Mientras, los nacionales desembolsaron por cada viaje una media de 363 euros, el 7,7 % más que en 2024.

La cifra sube hasta los 1.035 euros en los movimientos de los españoles hacia otros países, el 2,6 % más, y 131 euros cada día (6,2 % más). En los viajes interiores, la media se colocó en 263 euros, el 6,1 % más (66 euros al día, un 4 % de aumento).

Entre las comunidades autónomas de destino, el mayor gasto nacional se dio en Madrid, con 102 euros por jornada, seguido muy de cerca por Canarias, con 101 euros. En ninguna otra comunidad se superaron los 100 euros y la cifra más baja diaria se consignó en las dos Castillas, con 48-49 euros.

Para los viajeros procedentes de otros países, el mayor gasto se registró también en Madrid, con 1.965 euros por cada turista, seguido de Canarias, con 1.555 euros.

En medias diarias, Madrid supera los 300 euros (306 en concreto); y Cataluña se situó en 221 euros. En ambos casos se explica por los elevados precios de la oferta hotelera tanto en la capital del país como en Barcelona.

La radiografía del gasto de los nacionales refleja un aumento del gasto hotelero medio por persona del 3,4 %, tasa que queda en el 1,7 % en estos establecimientos en el extranjero y el 2 % en los ubicados en España.

Para los residentes que se alojaron en una vivienda en propiedad, el INE recoge una caída del gasto del 13,7 %, centrada sobre todo en aquellos que tienen casa en España (recorte del 12,4 %).