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Economía

Zara, Mango y H&M, las marcas de moda femenina con mayor relevancia en la IA en España

Efe
30/03/2026 14:54
Noticia ofrecida por
Tienda de Zara
EC
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Zara, Mango y H&M se sitúan como las marcas de moda femenina con mayor relevancia en las respuestas generadas por inteligencia artificial (IA) en España, según los datos del estudio 'Visibilidad de marca en IA generativa - Moda Mujer en España 2026' realizado por Buzz.

En concreto, el informe parte de 220 'prompts' que simulan búsquedas reales de consumidoras, que van desde 'busco ropa cómoda para el día a día' hasta 'quiero renovar mi armario sin gastarme una fortuna', procesados por cuatro modelos de IA, generando un total de 880 respuestas analizadas.

Así, Zara se sitúa como líder destacado en términos de presencia al aparecer en el 45% de las respuestas, es decir, en casi una de cada dos interacciones analizadas, seguida por Mango (36,6%) y H&M (33%), consolidando un bloque dominante en el mercado masivo, mientras que a mayor distancia se ubican Massimo Dutti (20,5%) y El Corte Inglés (18,8%).

El informe revela que Zara, además de liderar en visibilidad, también es la marca más recomendada en primera posición (7,2% de las respuestas), duplicando a la segunda clasificada. Aun así, el informe revela que presencia y recomendación siguen lógicas distintas en la IA: marcas como Uniqlo (3,5%) o Massimo Dutti (3%), con menor presencia global, logran posicionarse como primera opción en contextos más especializados, lo que apunta a que la especificidad del contenido puede ser tan relevante como el volumen de menciones.

Otro de los datos del informe es el peso creciente del segmento de lujo accesible o premium en las recomendaciones de la IA, donde Massimo Dutti se posiciona como referente en España, actuando como puente entre el 'fast fashion' y el lujo. Junto a ella, marcas internacionales como COS, Everlane o Sézane aparecen asociadas a atributos como calidad, diseño y durabilidad, ganando relevancia en búsquedas más especializadas.

En el segmento de lujo, firmas como Chanel, Gucci o Loewe dominan entre perfiles de consumidor premium, donde Loewe destaca como la marca española mejor posicionada en recomendación.

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