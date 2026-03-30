Nueva Pescanova vuelve a beneficios en 2025 con un resultado neto positivo de 1,1 millones

Actual fábrica de Nueva Pescanova en Sabón Germán Barreiros

El Grupo Nueva Pescanova obtuvo en el ejercicio 2025 un resultado neto positivo de 1,1 millones de euros, lo que supone la vuelta a beneficios después de varios ejercicios continuados de pérdidas, por ejemplo el anterior, con pérdidas de 37,9 millones.

Las principales magnitudes de la compañía, según ha explicado Nueva Pescanova este lunes en un comunicado, crecen, lo que confirma que no solo se han cumplido los objetivos del plan de recuperación, sino que se han superado.

Así, las ventas alcanzaron los 1.053,6 millones de euros, frente a los 982 millones registrados en los doce meses equivalentes del año 2024, esto es, un incremento del 7,3%.

Respecto a la facturación registrada en el periodo contable de nueve meses de 2024, el incremento fue del 36,9%.

Por su parte, el EBITDA experimentó una subida del 56,5%, hasta los 71,2 millones de euros, en comparación con los 45,5 millones del mismo periodo equivalente del año anterior, lo que supone un incremento del 77,6% teniendo en cuenta el EBITDA obtenido en el ejercicio de nueve meses de 2024.

Según la compañía, esta mejora se debe principalmente al crecimiento de las ventas y a las medidas de eficiencia implementadas en los dos últimos años para contener gastos y maximizar la rentabilidad, entre ellas la renovación de la estrategia comercial, el aumento de la productividad en acuicultura, la optimización de procesos y la transformación organizativa.

Las cuentas auditadas de 2025 se presentarán para su aprobación en la próxima Junta General de Socios, en fecha aún por determinar.