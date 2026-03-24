Inditex, Mango, Primark y H&M pactan salarios y jornada laboral en el convenio nacional textil

Ropa en una tienda

La Asociación Retail Textil España (ARTE), que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras empresas de moda, y los sindicatos CCOO y Fetico han alcanzado un preacuerdo en materia de contratación, salarios y jornada laboral en la comisión negociadora del primer convenio colectivo estatal de grandes cadenas comerciales del sector del comercio textil y del calzado, que afecta a más de 100.000 trabajadores en España.

En concreto, el preacuerdo alcanzado, que llega tras más de tres años de negociación, incluye materias específicas para unificar las condiciones laborales del sector a nivel nacional con excepción del País Vasco en cumplimiento del marco legal vigente y del acuerdo interprofesional de la comunidad autónoma.

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De esta forma, las partes de la negociación han acordado homogeneizar salarios, equiparar tipos de contrato y mejorar significativamente la jornada laboral en todas las grandes cadenas de moda, según informa CCOO.

El preacuerdo incluye las tablas salariales, con incrementos para los años 2026, 2027 y 2028 de duración del convenio y que tendrán como garantía adicional su revisión en función a lo que se regulara en un próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

De esta forma, se establecen alzas en las diferentes categorías profesionales en función de las responsabilidades que van desde los 18.000 euros hasta los 24.860 euros. Así, las subidas salariales repercutirán de forma favorable en los contratos a tiempo parcial, al incrementarse el valor/hora de los mismos producto del incremento de jornada y el alza de salario en tablas acordado.

Detalles

En materia de contratación, se establece que la duración máxima del contrato por circunstancias de producción será de nueve meses, y los contratos fijos-discontinuos tendrán garantizado trabajar un mínimo de 180 días al año, de los cuales al menos 90 deberán ser consecutivos.

En el preacuerdo se establece que los contratos a tiempo parcial no podrán ser inferiores a 24 horas semanales. Asimismo, las partes se comprometen a establecer un mecanismo de consolidación de horas complementarias y ampliaciones de jornada, medidas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de las plantillas en un sector afectado por un 60% de parcialidad en el empleo.

Otra de las medidas incluidas es la relativa a la jornada laboral, donde los sindicatos han logrado una sustancial y progresiva disminución del cómputo de horas anuales para 2026, 2027 y 2028, los años de vigencia del futuro convenio: 1.770 horas en 2026; 1.760 horas en 2027; 1.740 horas en 2028.

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Como garantía adicional, se respetarán las jornadas anuales actualmente vigentes en los convenios provinciales que sean inferiores a las establecidas en este preacuerdo, así como las jornadas especiales de Nochebuena, Nochevieja, Reyes, Sábado Santo o sábados tarde, establecidas en cada uno de los convenios preexistentes.

Además, como regla general, el descanso semanal será de dos días no consecutivos, y de día y medio en el caso de tiendas de hasta seis trabajadores, según establece el Estatuto de los Trabajadores. Además, queda garantizado que el descanso semanal coincida con sábado y domingo al menos ocho semanas al año en 2026, 10 semanas en 2027 y 11 semanas en 2028.

Los trabajadores podrán optar voluntariamente si trabajar o no en domingos y festivos. Además, dichas jornadas serán compensadas con un plus de aplicación progresiva hasta alcanzar los 55 euros (domingos) y 80 euros (festivos) en 2028.

Este convenio será aplicable a los trabajadores de empresas dedicadas al comercio textil y del calzado con una plantilla superior a 400 personas, y una superficie física global de más 3.500 metros cuadrados, o presencia en al menos tres Comunidades Autónomas e irá entrando en vigor en función de la vigencia de los convenios provinciales preexistentes.

Los convenios de empresa tendrán prioridad aplicativa en los términos previstos en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores y también aquellos que comporten mejoras sobre las condiciones de trabajo previstas en el presente.