Los precios del petróleo y del gas se disparan tras los ataques a refinerías en Oriente Próximo

Gasolinera EFE

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba más de un 6% a las 8,44 horas y cotizaba por encima de los 114 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 1,1%, hasta los 96,51 dólares por barril, mientras que el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, se dispara más de un 23%, hasta los 67,3 euros por megavatio/hora.

La fuerte subida del crudo y del gas este jueves se produce después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo. En concreto, Irán ha atacado un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí e Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido a última hora de este miércoles que "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars", si bien ha amenazado con destruirlo si Irán vuelve a atacar "a un país inocente", después de que Irán haya tomado represalias por el bombardeo israelí lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Qatar.

"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Próximo, ha arremetido violentamente contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán", ha explicado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en redes sociales.

Al hilo, el magnate republicano ha asegurado que "Estados Unidos desconocía por completo este ataque y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir". "Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre el ataque a South Pars, y ha atacado injustificadamente una parte de la planta de GNL de Qatar", ha indicado.

Tras ello, el inquilino de la Casa Blanca ha prometido que "Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar".

Por su parte, las autoridades de Qatar ha dado por controlados "completamente" los tres incendios declarados este miércoles en la zona industrial del complejo de gas natural licuado de Ras Lafan, tras el ataque con misiles perpetrado por Irán, que, según la empresa petrolera QatarEnergy, ha causado daños "considerables".

En la madrugada de este jueves, QatarEnergy ha explicado que "varias" de sus instalaciones de gas natural licuado han sido blanco de ataques con misiles, derivándose de ellos "incendios de gran magnitud" y "daños adicionales considerables". Todo ello, más allá del previo ataque contra el complejo industrial de Ras Lafan, que ya había provocado daños "importantes".

ATAQUES A BARCOS PETROLEROS

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (la semana pasada el Brent llegó a tocar los 119 dólares), también se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

Este jueves se han conocido nuevos ataques contra barcos petroleros. Las autoridades marítimas británicas han informado de que un buque ha sido alcanzado por un proyectil de carácter y procedencia desconocidos a apenas cuatro millas náuticas (7,4 kilómetros) de Ras Lafan, la localidad qatarí que acoge el complejo de gas natural licuado atacado por Irán tras el bombardeo israelí contra uno de sus yacimientos de gas.

Asimismo, el impacto de un proyectil de origen desconocido contra un buque ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a once millas náuticas (unos 17,7 kilómetros) al este de la ciudad de Jawr Fakan, en Emiratos Árabes Unidos y en el sureste del estrecho de Ormuz.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A NOTABLES CAÍDAS

En este contexto, y tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener los tipos de interés, el índice Dow Jones y el Nasdaq de Estados Unidos cerraron este miércoles en negativo, con descensos del 1,6% en el primer caso, y del 1,4% en el segundo.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran notables pérdidas este jueves. Después de la decisión del Banco de Japón de mantener tipos, el Nikkei japonés ha cerrado con un descenso de casi el 3,6%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido un 2,7%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong baja casi un 0,7% y la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso del 1,4%.

A la espera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves, en la que se espera que el banco central mantenga los tipos de interés, las Bolsas europeas apuntan a aperturas negativas, con caídas superiores al 1%.