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Economía

El euríbor se dispara en marzo y las hipotecas ya dejan de abaratarse

Efe
17/03/2026 14:04
Una pareja mira anuncios en una agencia inmobiliaria
EFE
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El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, se dispara en marzo y registra una tasa media que de forma provisional ya alcanza el 2,397 %, casi la misma de hace un año (2,398 %), con lo que las hipotecas dejaran de abaratarse.

Este martes, el euríbor ha escalado hasta el 2,547 % en tasa diaria, y aunque aún quedan diez sesiones para que finalice el mes, la tasa media provisional del mes alcanza el 2,397 %.

Dicha tasa es casi la misma que la que registró el euríbor hace un año, en marzo de 2025, cuando fue del 2,398 %.

De esta manera, las hipotecas variables que se revisen de forma anual, que son gran parte de las constituidas en España, verán como las cuotas se quedan prácticamente sin cambios.

Como ejemplo, para una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del 1 % sobre el euríbor, la cuota pasará de los 742,75 euros a los 742,67 euros actuales.

Esto supondrá un ahorro mensual de unos céntimos, y menos de un euro al año.

De la misma manera, si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el ahorro no superará los 4 euros anuales.

El euríbor mantiene su escalada en un contexto de incertidumbre por el conflicto bélico en Irán, lo que ha disparado el precio de la energía, y las previsiones de que los bancos centrales podría modificar su política monetaria ante el impacto en la inflación.

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