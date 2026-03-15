Inditex prevé la expansión internacional de Lefties en 2026 con nuevas aperturas en Europa

tienda de Lefties en Emiratos Árabes EFE

Inditex, el primer grupo del Ibex 35, prevé expandir a nivel internacional su marca de moda Lefties con la apertura de cinco nuevas tiendas en Reino Unido y Francia, y después de haber constatado que tiene posibilidades de crecimiento tras haber explorado nuevas oportunidades de negocio

El grupo español Inditex opera con 215 tiendas abiertas en todo el mundo a fecha del 31 de enero de 2026, 6 más que un año antes, y de las que 91 están en España, según datos que ha aportado el grupo textil presidido por Marta Ortega a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta semana.

En la actualidad, opera en 18 mercados, incluido España.

Su consejero delegado, Oscar García Maceiras, que ha presentado los resultados del grupo esta semana, ha informado de que la marca tiene "oportunidades de crecimiento", si éste se efectúa de "una manera selectiva", "proyecto a proyecto" y aprovechando las oportunidades que le ofrece el explorar el apetito de los clientes tanto en tiendas físicas como online.

El desglose de las marcas de Inditex en 2025: Oysho lidera el crecimiento Más información

Inditex vende Lefties, que surgió como un outlet de Zara en 1999, opera desde hace casi 15 años como una marca más de Inditex y se vende como una tienda que busca acercar la moda a "todas las personas". Sus colecciones propias son para hombre, mujer, niños, recién nacidos, accesorios, calzados y hogar.

El año pasado, lanzó una nueva línea de negocio, como ha sido el caso de Lefties Home, la nueva línea de productos para el hogar de la marca, que supone una apuesta por la decoración asequible y que ofrece artículos de moda, textiles, menaje y complementos para todas las estancias y que el consejero lo ha considerado como un éxito.

García Maceiras ha explicado que en sus orígenes Lefties apareció como una marca eminentemente local, implantada principalmente en España y en menor medida en Portugal (31 tiendas) o México (28 tiendas).

Inditex ha abierto en los últimos "dos o tres años" tiendas Lefties en mercados como Turquía, donde tiene 8 tiendas; Italia (2) y Rumania (4). Para este 2026 se prevén dos tiendas en Francia y tres en Reino Unido.

"Creemos que es un formato que, como el resto, tiene grandes oportunidades de crecimiento.

De las 215 tiendas de Lefties en el mundo, 164 son de gestión propia y el resto franquicias 51.

Sin datos de ventas de Lefties

El grupo Inditex ha presentado los resultados de 2025 este año. El ejercicio fiscal del grupo concluye el 31 de enero. Más del 59 % de la compañía es de Amancio Ortega, uno de los diez hombres más ricos del mundo, según Forbes.

Los resultados de Lefties aparecen agregados junto a los de Zara y Zara Home. En el ejercicio 2025, las tres marcas juntas vendieron productos por 28.051 millones, un 9,8 % más que en 2024.

El grupo no considera dar los datos desagregados ni de Zara Home, ni de Lefties.

Sí ofrece de manera separada, los de Pull&Bear, que vendió productos en 2025 por 2.546 millones; Massimo Dutti, 2.019 millones; Bershka 3.286 millones; Stradivarius 3.002 y Oysho, 960 millones.

El grupo gallego Inditex registró en 2025 su cuarto récord consecutivo al alcanzar un beneficio neto 6.220 millones en 2025, un 6 % más interanual, y ha decidido elevar su dividendo a 1,75 euros por acción, un 4,17 % más.

El grupo alcanzó un volumen de ventas de 39.864 millones, un 3,2 % más, también un cifra récord.