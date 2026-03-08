El PP pide que el fondo soberano financie la renovación de la flota

Dos pescadores llegan al puerto de Burela Archivo El Ideal Gallego

El PP registró una iniciativa en el Congreso con la que sugiere al Gobierno utilizar el fondo soberano ‘España Crece’, dotado con una base de 10.500 millones de euros, para financiar la renovación de la flota pesquera española.

La formación de Alberto Núñez Feijóo registró en la Cámara Baja una batería de preguntas en la que apunta que durante los últimos años, la flota pesquera española ha planteado de forma recurrente tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como al Instituto de Crédito Oficial (ICO), la necesidad de acometer la renovación de la flota.

Descarbonización

El grupo popular denuncia que la flota pesquera del país está marcada por los años de antigüedad, que llegan incluso a superar los cuarenta años, además de la necesidad de acometer un proceso de descarbonización, mejora de la eficiencia y aumento de la capacidad.

El PP apostilla que pese a este panorama el Plan de Recuperación y los fondos europeos “se han convertido en una oportunidad perdida para acometer esta renovación” ante la negativa del Gobierno de incluir dentro de las líneas de actuación un Perte específico para el sector de la pesca que pudiera acometer este proceso de renovación de la flota pesquera.

Génova denuncia la negativa del Gobierno a que se incluya la pesca dentro de un Perte específico

Así, el partido denuncia que la única iniciativa para favorecer la competitividad del sector se limita una línea para reforzar la transformación de productos de la pesca y la acuicultura, dotada con una cantidad de 40 millones que consideran “claramente insuficiente”.

Medidas previstas

En este contexto, el PP ha preguntado al Gobierno cuáles son las medidas que tiene previstas implantar para ayudar a la flota pesquera a afrontar su proceso de descarbonización. Asimismo, ha preguntado si el fondo soberano contemplará ayudas para este proceso.

Por otra parte, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime y el secretario de Estado de Pesca y Mar de Portugal, Salvador Malheiro, acordaron la pasada semana la creación de un grupo de trabajo para la renovación del plan de gestión de la pesquería de la sardina ibérica a partir del año que viene.

Artime y Malheiro mantuvieron una de las reuniones periódicas entre las administraciones pesqueras de ambos países para reforzar la colaboración y el trabajo conjunto.