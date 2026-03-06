Conciliación, en femenino: ellas asumen el 80% de las excedencias y el 90% de reducciones de jornada por cuidados

Trabajadora de limpieza en Barcelona EUROPA PRESS

A pesar de los avances de los últimos años en la equiparación de permisos, en corresponsabilidad y en empleo femenino, las mujeres siguen asumiendo en España, y en Galicia, el grueso de los cuidados a hijos y personas dependientes y son las que solicitan el 80% de las excedencias y el 90% de las reducciones de jornada por este motivo.

Así lo evidencian los datos recogidos por sindicatos y varios organismos, entre ellos el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Galego de Estatística que, año tras año, inciden en que los cuidados de menores y dependientes siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

Así, según el Ministerio de Inclusión, de las 1.597 excedencias por cuidado de hijos o familiar dependiente solicitadas en Galicia el año pasado, el 80 por ciento fueron a cargo de mujeres. Los datos reflejan una cifra que incluso se sitúa por debajo de la media estatal, donde la feminización de estos permisos alcanza el 83%.

Asimismo, tal y como reflejan los informes de los sindicatos CIG y UGT con motivo del 8M, con datos de la EPA, el 91% de las jornadas a tiempo parcial motivadas por el cuidado de hijos o familiares son solicitadas por mujeres.

En términos absolutos, explica la CIG, esto supone que tienen en Galicia una reducción de jornada para cuidados familiares, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo, 25.300 mujeres frente a solo 2.500 hombres.

Este dato, extraído de la EPA por los sindicatos, apunta a un empeoramiento de la situación con respecto al último informe netamente gallego sobre la cuestión, del IGE, que data de 2017 y refleja que de las 39.470 reducciones de horario para cuidado de hijos menores de 12 años solicitadas en Galicia ese año, 30.150 eran de mujeres (76%), mientras que 9.320 fueron pedidas por hombres.

Y eso es a pesar de que la Xunta mantiene activas ayudas para, en caso de parejas de distinto sexo, favorecer que sea el hombre el que solicite la reducción de jornada. Según los datos aportados por la Xunta a Europa Press, en el año 2025 se concedieron 314 ayudas para compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la reducción de jornada por el cuidado de hijos, de las cuales 219 -el 70%- fueron para hombres.

Esta feminización de los cuidados se extiende, asimismo, a la atención a la dependencia, ya que, de los 137.513 cuidadores de personas con dependencia en Galicia, 90.205 son mujeres, esto es, casi 7 de cada 10.