La Xunta celebra "el mejor febrero" en afiliaciones y con el paro más bajo

Una oficina de empleo ubicada en A Coruña Patricia G. Fraga

La Xunta destaca que Galicia alcanza el mejor febrero en afiliaciones, con 1.088.231 cotizantes, y "el paro más bajo de ese mes" con 116.058 desempleados.

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, ha valorado los últimos datos publicados destacando que la comunidad redujo el paro en casi 5.000 personas con respecto a hace un año.

Además, según resalta la Xunta, Galicia cuenta con 16.283 cotizantes más en relación con febrero del año pasado.

En cuanto a colectivos considerados prioritarios, señala que se registra la cifra más baja de desempleo para un mes de febrero de toda la serie histórica (mayo de 2005) tanto en mujeres como en parados de larga duración.