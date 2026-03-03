Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Economía

La gasolina y el gasóleo pueden encarecerse entre 8-10 céntimos/litro en próximas semanas

Efe
03/03/2026 14:15
Gasolinera
EFE
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el precio de la gasolina y del gasóleo podría subir de 8 a 10 céntimos por litro en las próximas semanas por las subidas del petróleo Brent previas al conflicto con Irán y cree que el impacto podría tardar hasta dos semanas en producirse.

La organización de consumidores advierte de que la reciente subida del precio del petróleo Brent, situada actualmente en torno a los 82 dólares por barril, aún no se ha trasladado de forma significativa a los precios de los carburantes en España.

Con los niveles actuales y sin un repunte sostenido, la OCU considera más probable un impacto gradual, cercano a dos semanas, siempre que el crudo se mantenga estable en los valores actuales.

Por el momento, los precios medios de los carburantes apenas han variado. El lunes 23, antes de los últimos acontecimientos en Oriente Medio, la gasolina se situaba en 1,4712 euros/l y el gasóleo en 1,4232 euros/litro.

Una semana después, ambas referencias registran un aumento de aproximadamente un céntimo y medio, situándose en 1,4842 euros/l y 1,4387 euros/litro, cifras que no responden a la tensión reciente en Irán, sino a un encarecimiento previo del Brent que pasó de 65 a 70 dólares entre finales de enero y principios de febrero.

Entre los factores determinantes se encuentran la evolución de la cotización del petróleo, las decisiones de producción adoptadas por los países de la OPEP, la fortaleza o debilidad del dólar —moneda en la que se comercializa el crudo— y la situación del mercado mayorista europeo.

En cualquier caso, la organización de consumidores aconseja comparar los precios en distintas estaciones de servicio ya que entiende que es posible ahorrar hasta un 19 % en función de la gasolinera elegida.

