Renfe obtiene la Certificación de Gestión Ambiental y de Calidad

Renfe ha obtenido la Certificación de Gestión Ambiental y de Calidad que otorga Aenor y lo ha descrito como un "hito" para el servicio ferroviario en Galicia al incluir la denominación a la totalidad del Servicio Público: Avant, Media Distancia y Regionales.

La entidad pública ha destacado, a través de un comunicado, que el reconocimiento recibido demuestra su "compromiso con la sostenibilidad" así como la "mejora continua y la satisfacción de los clientes".

Asimismo, han explicado que el aval se ha producido tras los reconocimientos ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, de gestión de calidad y ambiental respectivamente.

Renfe, a su vez, ha recordado que en 2023 ya obtuvieron la certificación de 'Carbono Neutro' para sus trenes eléctricos al ser el origen energético 100% renovable.