Economía

Las hipotecas firmadas en Galicia alcanzan su máximo desde 2011 al crecer un 22,3% en 2025

Agencias
19/02/2026 10:29
Firma hipotecas, llaves, casa
El número de hipotecas sobre vivienda inscritas en los registros de la propiedad en Galicia se situó en 2025 en 19.139, un 22,3 % más que el año anterior y el valor anual más alto desde 2011.

Según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el capital prestado para esas hipotecas ascendió a 2.372 millones de euros.

El importe medio fue de unos 123.936 euros, cerca de 48.600 euros menos que la media de todas las comunidades autónomas.

Por provincias, se suscribieron 9.194 hipotecas en A Coruña, 6.211 en Pontevedra, 2.174 en Lugo y 1.560 en Ourense.

En el total de la comunidad, se cancelaron 18.402 hipotecas sobre vivienda a lo largo del año.

El número de hipotecas suscritas sobre todo tipo de fincas en Galicia ascendió a 26.403, de las que 26.005 fueron urbanas y 398, rústicas.

Del total de urbanas, además de las 19.139 sobre viviendas, hubo 138 sobre solares y 6.728 sobre otro tipo de fincas como oficinas, garajes y trasteros.

Solo en diciembre, se constituyeron 2.073 hipotecas en Galicia, de las cuales 1.536 fueron sobre vivienda.

En el conjunto de España, el número de hipotecas sobre viviendas superó en 2025 el medio millón, 501.073 operaciones, lo que supone un 17,8 % más que un año antes y la cifra más alta desde 2010.

