Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

España pedirá un nuevo pago del fondo europeo de recuperación y no renuncia a cobrar más de mil millones cuyo plazo ya venció

Agencias
17/02/2026 10:43
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Gobierno pedirá "en los próximos días" el siguiente pago del fondo europeo de recuperación y no renuncia a conseguir los aproximadamente 1.100 millones vinculados a la reforma del diésel y para reducir la temporalidad del sector público, aunque ya hayan pasado los seis meses de plazo desde su suspensión.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, detalló este martes que España solicitará a la Comisión Europea el sexto desembolso "esta misma semana o principios de la que viene", aunque no detalló la cifra que incluirá la petición.

España ha recibido por ahora 55.000 millones de los 79.800 millones disponibles en ayudas a fondo perdido y 16.300 millones de los 22.800 millones que tiene a su disposición en forma de créditos, tras haber renunciado a unos 60.000 millones en la última revisión del plan.

"En los próximos días haremos la solicitud del sexto desembolso para seguir avanzando con el cumplimiento de los hitos y objetivos asociados y podamos seguir recibiendo esos fondos europeos", dijo en declaraciones a los medios antes de participar en Bruselas en la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

Cuenta atrás 

Con respecto a los casi 1.100 millones de euros que Bruselas mantiene suspendidos desde julio del pasado año por no haber aprobado la reforma del diésel y no haber conseguido reducir la tasa de temporalidad entre los funcionarios públicos, el ministro afirmó que seguirá trabajando "hasta el último minuto" para no perder esos fondos definitivamente.

"Tenemos margen en cuanto a los plazos que da el propio reglamento del plan (de recuperación). Seguiremos trabajando, no se ha terminado todavía el plazo de alegaciones y la posibilidad de avanzar en el cumplimiento. Vamos a seguir trabajando hasta el último minuto para ser capaces de utilizar al máximo los fondos europeos", aseguró.

España, en concreto, tiene suspendidos 475 millones de euros por no haber sacado adelante la subida del impuesto a diésel, que formaba parte del quinto desembolso, y otros 626 millones por incumplir el compromiso de reducir la temporalidad entre los funcionarios del sector público.

Estos dos montantes fueron congelados en julio del año pasado y el reglamento da seis meses a los países para subsanar dichas deficiencias. Una vez superado este plazo, se abre un periodo de dos meses para el intercambio de alegaciones.

Los países de la UE tienen hasta agosto de este año para cursar sus solicitudes de pago a la Comisión Europea para que la institución pueda aprobar y desembolsar los últimos tramos de ayudas antes de que expire el fondo de recuperación en diciembre de 2026.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Vox mantiene su intención de pactar en Extremadura pese a los "vaivenes" de Guardiola
Agencias
Suso, el mítico utillero del Deportivo, durante el homenaje que recibió en Riazor en junio de 2025 por su jubilación

Diego González Rivas extirpa un tumor a Suso, el mítico utillero del Deportivo
Noela Rey Méndez
El diputado del BNG, Nu00e9stor Rego, interviene en el pleno del Congreso

ERC, Bildu y BNG piden un proceso constituyente para reconocer a las "naciones del Estado"
Agencias

Los alumnos de FP Liceo La Paz hacen frente a la realidad del sector logístico
Ana Herrero