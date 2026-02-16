La subida del SMI beneficiará al 9% de los asalariados, sobre todo a jóvenes, mujeres y temporales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 Eduardo Parra (Europa Press)

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 hasta los 1.221 euros mensuales firmada este lunes por el Gobierno y los sindicatos beneficiará a 1,66 millones de trabajadores, el equivalente al 9% del total de asalariados en España, según estimaciones difundidas por CCOO.

En concreto, el sindicato calcula que la subida del SMI beneficiará a 1,42 millones de personas que en 2025 trabajaron a jornada completa con salarios inferiores al nuevo SMI, el 9% de la población asalariada a tiempo completo en España. Extrapolando este porcentaje a los trabajadores a tiempo parcial, otras 239.000 personas a tiempo parcial se beneficiarían de la subida, dejando el número total de potenciales beneficiarios en 1,66 millones de asalariados.

Fuentes del sindicato precisan, no obstante, que ésta es una estimación "conservadora", ya que el salario medio por hora trabajada a jornada parcial es inferior al de jornada completa, por lo que "es razonable suponer que el porcentaje de trabajadores beneficiados por la subida del SMI fuera más alto a jornada parcial que el registrado a jornada completa".

Para realizar estos cálculos, CCOO ha utilizado datos salariales de la Encuesta de Población Activa del 2024 y la media del coste salarial ordinario de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCl) de los tres trimestres de 2025 disponibles.

Según el sindicato, el SMI tiene una mayor incidencia sobre los colectivos con peores condiciones laborales, como las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los temporales, las que trabajan en agricultura, hostelería o comercio en ocupaciones elementales y que viven en comunidades autónomas como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía.

Mujeres y jóvenes, los más beneficiados

Las mujeres se verán beneficiadas en mayor medida que los varones por la subida del SMI en 2026 dado que su presencia entre los salarios bajos es superior a la que tienen los hombres. Así, el 61% de las personas beneficiadas por la subida del SMI serán mujeres.

De hecho, según CCOO, la incidencia del SMI entre las mujeres es casi el doble que entre los hombres. En términos de incidencia relativa, la brecha de género es todavía superior. El porcentaje de las mujeres asalariadas afectadas por la subida del SMI en 2026 (12,4%) casi duplica el porcentaje de los hombres asalariados que se verán beneficiados (6,3%).

La mayoría de los perceptores del salario mínimo son mujeres, mayores de 35 años, con contrato indefinido, que trabajan en el sector servicios en ocupaciones intermedias y que viven en Andalucía.

Según CCOO, casi dos de cada tres perceptores del SMI que se verán beneficiados por su subida en 2026 tienen 35 o más años y el 34% tiene menos de 35 años.

La mayor incidencia del SMI se da entre la población joven asalariada, que soporta salarios medios inferiores a la media. En concreto, el sindicato estima que el 19,5% de la población asalariada a jornada completa de hasta 24 años y el 10,9% de la población de 25 a 34 años se verá beneficiada por la subida del SMI. Más allá de los 35 años, la incidencia de la subida del SMI se sitúa por debajo de la media.

Impacto en temporales y extranjeros

En términos absolutos, la gran mayoría de la población beneficiada por la subida del SMI (el 80%) cuenta con un contrato indefinido, lo que, para CCOO, refuerza el impacto que tiene el salario mínimo para sostener las condiciones salariales de una parte relevante de la población en un empleo estable que constituye su sustento principal.

El 20% de las personas que afectadas por la subida del SMI cuenta con un contrato temporal, un porcentaje superior a la tasa de temporalidad de la economía, y que refleja la mayor incidencia del SMI (y de su subida) entre la población con contrato temporal.

De este modo, el SMI tiene una incidencia relativa superior entre la población asalariada temporal (12,9%) de la que tiene entre la población asalariada con contrato indefinido (8,4%).

Asimismo, CCOO señala que tres de cada cuatro perceptores del SMI tienen nacionalidad española o doble nacionalidad. Por ello, a pesar de que la incidencia entre aquellas personas que sólo tienen nacionalidad extranjera (15,2%) prácticamente duplica la de aquellos que disponen de nacionalidad española (8%), la subida del SMI beneficia principalmente a ciudadanos españoles.

Por sectores, comercio y hostelería, seguidos a gran distancia por sanidad, educación y administración pública, servicios financieros y profesionales, otros servicios y agricultura, serán los más impactados por la subida del SMI.

De hecho, casi un tercio de los perceptores del SMI trabaja en hostelería o comercio. La incidencia relativa de la subida del SMI es mayor en aquellos sectores con salarios medios más bajos, y beneficia en mayor medida a los asalariados de la agricultura (el 27% de sus asalariados a jornada completa se ve beneficiado por la subida del SMI), seguido del grupo de otros servicios (25%) y comercio y hostelería (13%).

CCOO estima que, en términos absolutos, un 59% de los beneficiarios del SMI se concentran en las cuatro comunidades más pobladas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña), aunque en las dos primeras la incidencia está por encima de la media y en las dos últimas la incidencia está por debajo de la media, especialmente en Cataluña.

La incidencia del SMI es mayor en regiones como Canarias (18%), Extremadura (16,1%), Murcia (13,5%) o Andalucía (13,2%), comunidades que comparten un alto peso de sectores con peores condiciones laborales, explica CCOO.