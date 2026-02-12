Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Economía

Abanca recibe a máxima cualificación en Bo Goberno Corporativo

Redacción
12/02/2026 14:55
Oficina de Abanca
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Abanca obtivo a certificación do Índice de Bo Goberno Corporativo (IBGC) de Aenor co nivel G++, a máxima cualificación posible. Este logro garante o nivel de excelencia do modelo de gobernanza de Abanca, igualando os seus estándares de xestión coas mellores prácticas das principais entidades cotizadas do país.

O certificado emitido por Aenor avala ante o mercado e os grupos de interese de Abanca a madurez e eficacia dos seus mecanismos de gobernanza e control interno. A avaliación analizou de forma exhaustiva o grao de cumprimento do banco en materia de bo goberno a partir de indicadores e criterios relacionados coa composición e o funcionamento do consello de administración e das súas comisións, a xunta de accionistas, os sistemas de cumprimento normativo ou a transparencia. Como resultado destas métricas, ABANCA obtivo o nivel de certificación máis alto da escala.

A obtención da certificación IBGC de Aenor é froito do esforzo e o empeño de Abanca por cumprir, de forma voluntaria e proactiva, coas mellores prácticas internacionais en xestión e supervisión, uns estándares que, en gran parte, unicamente son esixibles ou recomendables para as sociedades que cotizan no mercado de valores.

A pesar de non estar obrigada, a entidade publica voluntariamente nos seus informes de xestión, como boa práctica de transparencia, o grao de seguimento das recomendacións do Código de Bo Goberno das Sociedades Cotizadas, verificado por un experto independente. Desde 2020, o banco cumpre -total ou parcialmente- co 100% das recomendacións que lle son aplicables, aínda non sendo unha entidade cotizada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Antonio Deus y Miguel Lorenzo, antes del pleno

La alcaldesa suspende el pleno tras llamar el PP "matón" a Lage
Abel Peña
Xesús Alonso Montero

Fondo pesar en Galicia polo pasamento do "mestre de mestres" Xesús Alonso Montero
Redacción
Rosa Rodríguez, en el palco del estadio de Riazor

Rosa Rodríguez, ganadora de Pasapalabra: "A Coruña es mi ancla. Siempre vuelvo de una manera o de otra"
Omar Bello
Jornada organizada por CaixaBank en A Coruña

CaixaBank analiza las perspectivas financieras para 2026 con sus clientes de A Coruña
Iván Aguiar