Renfe habilita cambios y anulaciones gratis para los que opten por no viajar por la huelga

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes de la red para quienes decidan no viajar en estos días de huelga, convocada por los sindicatos para exigir una mayor seguridad ferroviaria y que ha comenzado este lunes.

Renfe ha anunciado en la red social X que no puede garantizar la continuación del viaje si un tren está afectado por la huelga y el viajero tiene un billete de enlace.

Por este motivo, la compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los trenes para quienes decidan no viajar.

Además, ha colgado en la red un enlace para que los pasajeros de sus trenes consulten si su convoy está afectado por la huelga.

Renfe, de momento, no ha dado a EFE datos sobre el seguimiento de la huelga.